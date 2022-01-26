人氣超甜漫畫《社內相親》翻拍韓劇！首版預告公開：臉蛋天才CEO安孝燮，突然向金世正求婚

SBS新月火劇《社內相親》故事改編自 Yeondam 創作的網路漫畫《我和社長相親相愛》，講述隱藏身份和公司代表相親的職員間的浪漫愛情喜劇故事。

▼安孝燮飾演擁有出眾的外貌、天生的財力、卓越的事業能力的完美男主人公CEO「姜泰武」。他是 K-FRESH 唯一的接班人，雖然冷漠刻薄，但在職員之間被稱爲「老闆的臉蛋是福利」，是有著耀眼存在感的人物。公開的劇照中，安孝燮在自己的辦公室裡檢查資料，展現只沉迷於工作的工作狂姜泰武的日常生活，帥氣西裝造型也讓人心動！



▼金世正飾演「申夏莉」，代替朋友前往相親時發現對方是公司的代表。公開的劇照中，是擔任食品開發組研究員的申夏莉的職場生活，她身穿白色大褂、脖子上掛著職員證正在專心研究食品，即使被工作埋沒的疲憊的日常生活中，她依然充滿正能量。



近日，公開首版預告！姜泰武向相親第一次見面的女人求婚：「我要跟今天的相親對象陳妍書（薛仁雅 飾）結婚！而且我對陳妍書...很滿意！」他的相親對象其實是陳妍書的好友

申夏莉，本來是想搞砸相親，但卻被代表看上了 XD 姜泰武甚至向鸚鵡一樣天天跟她求婚：「為什麼不想和我結婚呢？」申夏莉：「全部...全部都不喜歡。」太期待兩人的化學反應啦！



另外，《社內相親》由《奇怪的搭檔》、《油膩的Melo》朴善浩導演執導，《沒禮貌的英愛小姐17》韓雪熙、洪寶熙編劇合作打造，預計在2月21日首播，可以在 Netflix 收看。

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