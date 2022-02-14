出演韓劇《殭屍校園》讓年輕演員們大翻紅，IG成長數飆升百萬，猜猜成長最多的人是誰！

大家最喜歡《殭屍校園》裡的哪一個角色呢？

由於 Netflix《殭屍校園》在全球播出後引發熱烈迴響，劇中的學生主演群也受到了廣泛的關注，帶動了許多粉絲追蹤他們的 IG，來看看你喜歡的角色，目前有多少人關注吧！

＊名次依據漲幅數的多寡排行

TOP.6

李瑜美飾演李娜延，追蹤數679萬→777萬。（98萬▲）

補充：李瑜美是追蹤數最高的演員，之前出演《魷魚遊戲》時，增長到600多萬的追蹤人數。

TOP.5

劉仁秀飾演的尹奎男，4萬→135萬粉絲。（131萬▲）

TOP.4

朴持厚飾演南溫召，追蹤數11萬→321萬。（310萬▲）

TOP.3

尹燦榮飾演李青山，追蹤數7萬→375萬。（368萬▲）

TOP.2

趙怡賢飾演崔南拉，追蹤數24萬→433萬。（409萬▲）

TOP.1

朴所羅門飾演李秀赫，追蹤數23萬→456萬。（433萬▲）

此外，其他新生代的學生主演們，在IG追蹤數上也都有不錯的增長，都從不到5萬的數字，增加到30~90萬左右的成績，關注度大幅提升。

新春冠軍韓劇《殭屍校園》高中生演員們的實際年齡一次看！已經快30歲了，演高中生居然毫無違和感



MiJimin@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞