《解禁男女》李濬榮「可愛大狗狗」形象引發討論！以U-KISS成員出道，曾出演過《付岩洞》、《D.P》等劇

由徐玄、李濬榮主演電影《解禁男女》日前在Netflix上線，改編自同名網路漫畫。

劇情講述男主角鄭智厚（李濬榮 飾）有特殊癖好，他把自己訂購的SM包裹寄到公司去，被名字很相像的女主角鄭智宥（徐玄 飾）簽收，她也因此發現鄭智厚的特殊癖好，兩人展開刺激又浪漫的主僕羅曼史。



李濬榮飾演有著特殊癖好的「鄭智厚」，還化身成「小奶狗」被被徐玄調教，可愛「狗狗美」形象在網路上引發熱議。



1997年出身的李濬榮，在2014年加入以藝名 Jun 加入男團U-KISS，在2017年出演選秀節目《The Unit》，並以第一名的成績加入限定男子組合UNB，擔任主唱。



除了偶像、歌手活動外，2017年在《付岩洞復仇者們》飾演復仇者俱樂部的高中生軍師「李秀謙」，以演員身份出道。之後也出演不少作品，像是《D.P：逃兵追緝令》飾演釜山逃兵「鄭玄敏」，還與丁海寅和具教煥有著打鬥戲、《Imitation》飾演席捲各大榜單的超人氣男團「SHAX」核心成員「權利」、《成為你的夜晚》飾演「LUNA」隊長兼主唱、製作人「尹泰仁」。



這些角色與《解禁男女》中的小奶狗有著很大的不同，網友們也紛紛表示：「演技太棒了，期待下一部作品」、「暈？秀謙學生？」、「秀謙學生是DP逃兵嗎」、「演技真的很棒，愛豆本職工作也很棒」、「是U-KISS嗎」、「我們樂隊隊長爲什麼在這裡」、「可以扮演多種角色地臉蛋」等等。

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