新春冠軍韓劇《殭屍校園》高中生演員們的實際年齡一次看！已經快30歲了，演高中生居然毫無違和感

點進文章前大家先來留言猜猜看誰是「大哥大姐」誰是「忙內老么」吧～！另外，誰的年齡讓你最驚訝呢？

繼《魷魚遊戲》、《地獄公使》之後又一部拿下Netflix全球第一的韓劇，那就是近期熱播中的《殭屍校園》（原譯：現在我們學校），這次喪屍題材攻進校園，由一群高中生們領銜主演，雖然大家都是高二～高三的學生（17~18歲），但實際年齡又會是如何呢？



小編會從年紀最小排到年紀最大喔！大家也可以回顧一下劇中出現的主要高中生演員們～。（名字大多為音譯）

▼安智浩飾演金哲洙，2004年1月5日（18歲）。（因為人設而榮登最冷漠無情的忙內寶座）



▼金珠雅飾演李朔，2004年 1月 4日（18歲）。



▼朴持厚飾演南溫召，2003年11月7日（18歲）。



▼楊漢烈飾演劉俊成，2003年 8月 17日（18歲）。



▼金珍英飾演金智敏，2003年 2月 13日（18歲）。



▼孫相淵飾演張宇進，2002年4月2日（19歲）。



▼金寶允飾演徐孝伶，2001年 12月 18日（20歲）。



▼尹燦榮飾演李青山，2001年4月25日（20歲）。



▼晉豪溵飾演張民載，2000年 9月 1日（21歲）。



▼趙怡賢飾演崔南拉，1999年12月8日（22歲）。



▼朴所羅門飾演李秀赫，1999年11月11日（22歲）。



▼李恩泉飾演朴美珍，1999年10月10日（22歲）。



▼劉仁秀飾演尹奎男，1998年 3月 25日（23歲）。（小編最驚訝的是他，以為他快30了~XD）



▼函勝敏飾演韓景修，1998年 3月 14日（23歲）。



▼吳惠秀飾演閔恩智，1995年 5月 30日（26歲）。



▼河勝理飾演張河莉，1995年1月9日（27歲）。



▼李瑜美飾演李娜延，1994年7月18日（27歲）。（主角群的大姐～，她演學生也好合理！XD）



▼林載赫飾演梁大修，1994年 5月 6日（27歲）。



▼安勝鈞飾演吳俊英，1994年1月18日（28歲）。（主角群的大哥就是他啦！）



▼吳熙俊飾演孫明煥，1988年 2月 25日（33歲）。



▼彩蛋附上班導師（李尚熙 飾）的現實年齡1983年10月8日（38歲），看不出來快40了！



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