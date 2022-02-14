出演韩剧《僵尸校园》让年轻演员们大翻红，IG成长数飙升百万，猜猜成长最多的人是谁！

大家最喜欢《僵尸校园》里的哪一个角色呢？

由於 Netflix《僵尸校园》在全球播出后引发热烈回响，剧中的学生主演群也受到了广泛的关注，带动了许多粉丝追踪他们的 IG，来看看你喜欢的角色，目前有多少人关注吧！

＊名次依据涨幅数的多寡排行

TOP.6

李瑜美饰演李娜延，追踪数679万→777万。（98万▲）

补充：李瑜美是追踪数最高的演员，之前出演《鱿鱼游戏》时，增长到600多万的追踪人数。

TOP.5

刘仁秀饰演的尹奎男，4万→135万粉丝。（131万▲）

TOP.4

朴持厚饰演南温召，追踪数11万→321万。（310万▲）

TOP.3

尹灿荣饰演李青山，追踪数7万→375万。（368万▲）

TOP.2

赵怡贤饰演崔南拉，追踪数24万→433万。（409万▲）

TOP.1

朴所罗门饰演李秀赫，追踪数23万→456万。（433万▲）

此外，其他新生代的学生主演们，在IG追踪数上也都有不错的增长，都从不到5万的数字，增加到30~90万左右的成绩，关注度大幅提升。

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