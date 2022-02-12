《人氣歌謠》運鏡攝影師在KPOP飯圈出了名！SBS特意拍攝一期幕後跟蹤特輯

攝影師跟著愛豆的動作來運鏡，拍攝成果獲得飯圈好評~！
在SBS《人氣歌謠》負責超近景「Ronin拍攝」的攝影師，被KPOP粉絲們極力稱讚，IVE《ELEVEN》超近景鏡頭、Kep1er《WA DA DA》震動鏡頭等成為話題，粉絲們感歎：「這種程度幾乎是和成員一起跳了。 」
여기 감독님 거의 엔시티유신데 pic.twitter.com/Tw6sHAJgpx— 새미 (@sammy_NCT) December 12, 2021
SBS為此對運鏡攝像師進行了一期跟蹤採訪。 首先由於打歌節目特性，需要凌晨開始工作，攝影師根據愛豆的練習室舞蹈影片，事先背下愛豆的走位和動作，以此制定拍攝方案。 然後錄製時，攝影師配合著節拍和亮點來運鏡，因為攝像機沉重，加上不停跑動，每首歌錄製下來都會汗流浹背，是腦力與體力的雙重考驗。
這期採訪特輯記錄下宋攝像師和趙攝影師負責的fromis_9和VICTON的拍攝幕後，fromis_9接受採訪時感謝攝像師：「幾乎和我們一起跳了，我們有手臂伸展開的重點動作，那時導演也一下子退後，畫面看起來就更清爽痛快了。 」
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