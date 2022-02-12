《人气歌谣》运镜摄影师在KPOP饭圈出了名！SBS特意拍摄一期幕后跟踪特辑

《人气歌谣》运镜摄影师在KPOP饭圈出了名！SBS特意拍摄一期幕后跟踪特辑

KPOP   2022年2月12日   星期六18:19   White   6

（图源：YouTube@SUBUSU NEWS截图）

摄影师跟著爱豆的动作来运镜，拍摄成果获得饭圈好评~！

在SBS《人气歌谣》负责超近景「Ronin拍摄」的摄影师，被KPOP粉丝们极力称赞，IVE《ELEVEN》超近景镜头、Kep1er《WA DA DA》震动镜头等成为话题，粉丝们感叹：「这种程度几乎是和成员一起跳了。 」

SBS为此对运镜摄像师进行了一期跟踪采访。 首先由於打歌节目特性，需要凌晨开始工作，摄影师根据爱豆的练习室舞蹈影片，事先背下爱豆的走位和动作，以此制定拍摄方案。 然后录制时，摄影师配合著节拍和亮点来运镜，因为摄像机沉重，加上不停跑动，每首歌录制下来都会汗流浃背，是脑力与体力的双重考验。
（图源：YouTube@SUBUSU NEWS截图）

这期采访特辑记录下宋摄像师和赵摄影师负责的fromis_9和VICTON的拍摄幕后，fromis_9接受采访时感谢摄像师：「几乎和我们一起跳了，我们有手臂伸展开的重点动作，那时导演也一下子退后，画面看起来就更清爽痛快了。 」
（图源：YouTube@SUBUSU NEWS截图）

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留言/评论
  • 但這種的運鏡方式攝像師真的要有一定的實力，不然我看過很多也是這樣跟著動作運的，拍出來的結果都晃的亂七八糟
    14小时前
  • Leeseo真的好可愛
    12小时前
  • 感謝用心耶~VICTON這次的運鏡真的很喜歡耶
    13小时前
  • 黃靖雅這太厲害了👍🏻我以為是長手臂的攝影機欸😱
    9小时前
  • 不說光看有人拿攝影機在上面那樣會覺得是來亂的，但是看了成果只有一個字能形容（強）
    1小时前
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