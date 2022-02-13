有小臂那麼粗壯的紫菜包飯！！「德任」李世榮曾去探店，一口塞得滿滿的！

物價飛漲的韓國，備受本土國民和國外遊客深愛的「明洞餃子」都暴漲到了10000塊（韓幣，下同），一頓飯的開銷直接進入了「萬元時代」。

一頓午飯+一杯飯後咖啡，首爾地區的價格已經突破了15000韓幣，讓廣大民眾吐槽不已，直說「吃不起」。 在這樣的物價之下，位於首爾誠信女大附近的一家紫菜包飯店以6000塊的巨大的「手臂紫菜包飯」殺出了一片新天地，不僅價格低，還分量巨大，這樣一份紫菜包飯甚至一名成年男性都不一定吃得完。



要知道首爾地區的紫菜包飯普遍漲到了2800塊左右，這也僅僅是普通常規款。 雖然叫紫菜包飯，但外面卻少了那層紫菜，而是將紫菜揉進了白花花的飯粒中，中間緊緊裹著泡菜、菠菜、雞蛋等內餡，最後撒上一層芝麻，看起來平平無奇，此時一定要伸出你的胳膊對比，幾乎有一個人的小臂那麼大。 老實說，這麼大的紫菜包飯都不知道從何處下口啊！！！



這家店有名到什麼程度呢？ 連金淑和「豹子女士」羅美蘭、「宜嬪德任」李世榮都去吃過，雖然是參加節目錄製，但她們3人都對「手臂紫菜包飯」讚不絕口。



不過很可惜的是據說這家老店最近關門了，是永久關門，還是暫時暫停營業還不得而知，作為「手臂紫菜包飯」的元祖，相信有很多食客都在期待它重新開張吧，希望下次去韓國旅行的時候能夠吃到！

Tracy@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞