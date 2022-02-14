三個女人一台戲！女生們之間的惺惺相惜最真摯，陪你哭陪你笑的一定是姐妹！

韓劇除了唯美浪漫的愛情故事之外，小編覺得女人戲也很精彩。
都說「三個女人一台戲」，韓劇中也有幾部圍繞女性展開的電視劇，前不久才殺青的《酒鬼都市女人們》就很叫座，完全是2021年下半年的收視黑馬。 因為酒，讓一個漂亮女人、一個酷女人、一個平凡女人成為了朋友，下班之後酒局開始，劇中三個女孩子的相處模式也許正是我們所追求的，沒有狗血的愛恨情仇，只有女生們之間的惺惺相惜，和風細雨的關懷，一句話一個眼神就能讀懂對方的心意。 一開始以為是輕鬆喜劇，卻沒想到會為三人真摯的姐妹情落淚，那種微妙地情感無聲無息地刺激著觀眾們的心房。 每一次聽到酒瓶碰在一起的聲音，就覺得人生還充滿希望。
另外一部就是由林秀晶、李多熙和全慧珍攜手主演的《請輸入檢索詞WWW》，一句話總結該劇的中心思想就是「一心搞事業的女生太帥了」，雖然也穿插著女主角們的愛情故事，但都不是重頭戲，只是女主們生活的添加劑而已。 這部劇徹頭徹尾是一部職場戲，圍繞就職於入口網站的主角們展開，劇情還涉及不少熱門事件，極易引起共鳴。 三名女生精緻幹練、智商在線、百折不撓，她們之間有扶持、有競爭，卻唯獨沒有勾心鬥角，最後也都回歸了剛入行時的初心，這是多少現實生活中職場女孩心目中都憧憬的形象啊。 小編唯一覺得意難平的就是「大姐」宋佳京（全慧珍 飾）和「大姐夫」吳振宇（池承賢 飾），雖說是政治聯姻，但相處久了終究是會心動的吧。
此外，孫藝真、田美都和金智賢主演的《三十，九》（又譯：《三十九歲》）也是一部圍繞三名女性展開的故事，即將於今年2月16日開播，主要講述了即將邁入40歲門檻的3名閨蜜在39歲這年裡所發生的有關於友情、工作、親情、愛情等一系列故事。 據說孫藝真、田美都、金智賢三位女主演展現了不一般的閨蜜默契，把20年知己至親的深厚感情完美表達出來，完全不敢相信她們竟然是初次合作。
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