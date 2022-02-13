三部Netflix韓劇已確定拍第二季，《殭屍校園》《地獄公使》也在討論中！

Netflix去年的最大熱門《魷魚遊戲》《D.P：逃兵追緝令》都確定拍續集，等了兩年的《Sweet Home》（甜蜜家園）終於有新消息，討論度極高的《殭屍校園》和《地獄公使》也很可能回歸！

《魷魚遊戲》講述被逼到絕境的456個人為了巨額獎金參加生存遊戲的故事，去年9月公開後在全球掀起熱潮。 今年1月Netflix執行長Ted Sarandos親口確定會拍第二季，還說「魷魚遊戲的宇宙剛剛開始」。



黃東赫導演近期表示有和Netflix討論第二季甚至第三季，計劃講述李秉憲飾演的遊戲負責人過去的故事，而孔劉飾演的西裝男也可能再次出場。 據李政宰透露導演有很多非常棒的idea，正在努力寫劇本、拒絕詢問何時能寫完，大家也只好耐心等待啦！





《D.P：逃兵追緝令》改編自同名網漫，講述軍隊逃兵和抓逃兵的軍人的故事，去年12月已經宣佈製作第二季。 當時Netflix韓國帳號在丁海寅IG留言：「現在該入伍了吧。 」丁海寅也很有sense地回復：「一等兵！安俊浩，我是不是聽錯了？ 」XD





2020年公開的《Sweet Home》講述主角團聯手對抗怪物襲擊的故事，據JTBC報道第二季已經寫好前兩集的劇本，計劃在今年初開始拍攝。 除了第一季的宋江、李陣郁、李施昤繼續出演，吳正世、鄭振永、劉五性也有望加盟。





本月11日，《D.P：逃兵追緝令》《地獄公使》《殭屍校園》製作公司的母公司JContentree公佈去年第四季度業績報告，提到「這三部作品都有在討論製作第二季」，讓人期待值進一步提高！

最近公開的《殭屍校園》講述學校裡突然爆發殭屍病毒，一群學生被困其中努力求生的故事。 導演早前接受採訪時說很想拍第二季，講述前所未有的「殭屍們的生存記」。



《地獄公使》導演兼網漫原著作者延尚昊去年12月時選時透露，計劃把後續故事畫成漫畫、今年下半年發佈，真人版第二季就要再討論才能確定。



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