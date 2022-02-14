《認識的衣袖紅鑲邊》來了！李世榮化身「宜嬪娘娘」舉行選拔會，哥哥們都變成了宮女盼望晉升～

本週六不僅能看到李世榮的校服外，還有美麗高貴的韓服，是不是很期待在《認識的哥哥》上看到她呢！？

JTBC 招牌綜藝節目《認識的哥哥》邀請到了熱門古裝韓劇《衣袖紅鑲邊》的女主角李世榮上節目，也非常用心的佈置了古裝情境劇，李世榮化身為「宜嬪娘娘」，身旁有神尚宮輔佐，以及哥哥們全都變成為宮女準備進行選拔會。



▼最新預告，一開頭李世榮就重現了德任在劇中的經典台詞，身為宮女的德任被王承恩後，成為了宜嬪：「我在這裡沒有機會做自己，所以即便是小事也好，也想要自己做出選擇。」因此展開了宮女的選拔會。



不過，這些宮女也不是省油的燈，有嫉妒她的、也有願意輔佐她的，更有想用前進行賄賂的（數字一大，娘娘似乎動搖了XD），自由發揮的宮鬥劇情也是相當搞笑精彩，場面十分瘋狂且胡鬧。



李世榮的綜藝感十足，即興台詞也相當豐富，輕鬆接住了宮女哥哥們拋出的梗，本性也漸漸展露出來，不過，原本性格就外放活潑的她，很好的適應了節目的內容，相信可以讓觀眾看到她很不一樣的面貌。



而在這場激烈的戰爭中，獲得宜嬪娘娘青睞的宮女究竟會是誰呢？記得鎖定本週六（2月19日）晚間 20:40 播出的《認識的哥哥》。



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