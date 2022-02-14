三个女人一台戏！女生们之间的惺惺相惜最真挚，陪你哭陪你笑的一定是姐妹！

韩剧除了唯美浪漫的爱情故事之外，小编觉得女人戏也很精彩。
都说「三个女人一台戏」，韩剧中也有几部围绕女性展开的电视剧，前不久才杀青的《酒鬼都市女人们》就很叫座，完全是2021年下半年的收视黑马。 因为酒，让一个漂亮女人、一个酷女人、一个平凡女人成为了朋友，下班之后酒局开始，剧中三个女孩子的相处模式也许正是我们所追求的，没有狗血的爱恨情仇，只有女生们之间的惺惺相惜，和风细雨的关怀，一句话一个眼神就能读懂对方的心意。 一开始以为是轻松喜剧，却没想到会为三人真挚的姐妹情落泪，那种微妙地情感无声无息地刺激著观众们的心房。 每一次听到酒瓶碰在一起的声音，就觉得人生还充满希望。
另外一部就是由林秀晶、李多熙和全慧珍携手主演的《请输入检索词WWW》，一句话总结该剧的中心思想就是「一心搞事业的女生太帅了」，虽然也穿插著女主角们的爱情故事，但都不是重头戏，只是女主们生活的添加剂而已。 这部剧彻头彻尾是一部职场戏，围绕就职於入口网站的主角们展开，剧情还涉及不少热门事件，极易引起共鸣。 三名女生精致干练、智商在线、百折不挠，她们之间有扶持、有竞争，却唯独没有勾心斗角，最后也都回归了刚入行时的初心，这是多少现实生活中职场女孩心目中都憧憬的形象啊。 小编唯一觉得意难平的就是「大姐」宋佳京（全慧珍 饰）和「大姐夫」吴振宇（池承贤 饰），虽说是政治联姻，但相处久了终究是会心动的吧。
此外，孙艺真、田美都和金智贤主演的《三十，九》（又译：《三十九岁》）也是一部围绕三名女性展开的故事，即将於今年2月16日开播，主要讲述了即将迈入40岁门槛的3名闺蜜在39岁这年里所发生的有关於友情、工作、亲情、爱情等一系列故事。 据说孙艺真、田美都、金智贤三位女主演展现了不一般的闺蜜默契，把20年知己至亲的深厚感情完美表达出来，完全不敢相信她们竟然是初次合作。
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