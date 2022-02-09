《衣袖紅鑲邊》洪德老姜勛可望演出韓國版《想見你》與安孝燮合作

在電視劇《衣袖紅鑲邊》中表現不俗，似乎對於陛下有著獨特佔有慾以及政治野心的洪德老一角，讓演員姜勛也成為觀眾們討論的話題之一。而今日韓媒也傳出他即將接演韓國版《想見你》的消息。

據韓媒體Sports Chosun報導，演員姜勛的下一部新作品可能就是《來到我身邊》，也就是韓版的《想見你》。由於該電視劇在台灣人氣相當高，並即將翻拍為韓國版本，當時消息一傳出就有觀眾們紛紛猜測選角的可能性。其中第一順位被大家認為有望擔任主角李子維的，即為演員安孝燮，據傳他已收到劇本，而女主角人選全汝彬則是正在研討是否演出。



《想見你》劇情描述一位懷念著已離世的男朋友王詮勝的女孩黃雨萱，像是命中注定回到了1998年的時間點，遇見了與男友長相完全相同的男學生李子維，而自己也成了另一個女學生陳韻如……姜勛據傳可能演出台灣版本中的男二，由演員施柏宇所演出的莫俊傑一角，消息一出也引起觀眾期待。



《想見你》從2019年在台播出後人氣相當火爆，在韓國也有著非常多喜愛這齣戲的粉絲，掀起了一股旋風，觀眾們自然也相當關注韓國即將翻拍的版本，也正在討論是否透過全球OTT平台公開。姜勛自出道以來曾演出《新入史官丘海昤》《你是我的春天》等作品，而最近在創下17.4％收視佳績的古裝劇《衣袖紅鑲邊》的表現也令人印象深刻，大家覺得他與施柏宇的氣質是否相近？

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