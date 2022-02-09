《衣袖红镶边》洪德老姜勋可望演出韩国版《想见你》与安孝燮合作

在电视剧《衣袖红镶边》中表现不俗，似乎对於陛下有著独特占有欲以及政治野心的洪德老一角，让演员姜勋也成为观众们讨论的话题之一。而今日韩媒也传出他即将接演韩国版《想见你》的消息。

据韩媒体Sports Chosun报导，演员姜勋的下一部新作品可能就是《来到我身边》，也就是韩版的《想见你》。由於该电视剧在台湾人气相当高，并即将翻拍为韩国版本，当时消息一传出就有观众们纷纷猜测选角的可能性。其中第一顺位被大家认为有望担任主角李子维的，即为演员安孝燮，据传他已收到剧本，而女主角人选全汝彬则是正在研讨是否演出。



《想见你》剧情描述一位怀念著已离世的男朋友王诠胜的女孩黄雨萱，像是命中注定回到了1998年的时间点，遇见了与男友长相完全相同的男学生李子维，而自己也成了另一个女学生陈韵如……姜勋据传可能演出台湾版本中的男二，由演员施柏宇所演出的莫俊杰一角，消息一出也引起观众期待。



《想见你》从2019年在台播出后人气相当火爆，在韩国也有著非常多喜爱这出戏的粉丝，掀起了一股旋风，观众们自然也相当关注韩国即将翻拍的版本，也正在讨论是否透过全球OTT平台公开。姜勋自出道以来曾演出《新入史官丘海昤》《你是我的春天》等作品，而最近在创下17.4％收视佳绩的古装剧《衣袖红镶边》的表现也令人印象深刻，大家觉得他与施柏宇的气质是否相近？

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