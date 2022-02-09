期待高冷系男神女神！金材昱、鄭秀晶《Crazy Love》首版預告：金錢 VS 復仇的瘋狂羅曼史！

KBS新劇《Crazy Love》由金材昱、鄭秀晶（Krystal）主演，講述從底層爬到教育界傳說的私人教育企業代表，和雖然沒有存在感卻相當誠實的女秘書之間的甜蜜緊張的羅曼史。

這陣容一公開讓不少觀眾都相當期待！也終於等到首版預告啦～

金材昱飾演「盧高鎮」，是智商190的數學天才，韓國最好的數學補教老師，也是「GO Study」教育的代表。是智慧本身的他旋轉360度，展現意想不到的「本色」。 從咆哮著、兇狠眼神來看，「瘋狗般X神經代表」這個關鍵字正好合適。對他來說，所有的判斷標準都是錢，一臉傲慢地扇著錢，簡直就是「為錢而瘋狂」。



這樣的他的獵物，連靈魂都被洗劫一空的超級秘書李信雅（鄭秀晶 飾），連肩膀都伸不開，非常垂頭喪氣。可以推測出他受到代表盧高鎮的折磨，而這樣的角色將會有什麼變化呢？拿著斧頭露出殺氣騰騰的微笑的信雅，被貼上「對復仇而瘋狂」的關鍵詞。



兩人展現驚人的反轉，製作組表示：「金材昱、鄭秀晶兩位演員沒有一句台詞，只用表情完美地表現各自的反轉角色。但是，這種瘋狂的劇情發展只是一個開始，兩位男女的表情意味著什麼，今後將逐漸揭開神祕面紗，請大家多多期待。」

另外，由《各位國民》、《日與夜》金正賢導演執導，新人編劇金寶藍編劇執筆，確定定檔3月7日。



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