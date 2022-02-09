《殭屍校園》男主青山（尹燦榮）&奎男（劉仁秀）劇中有多恨現實就有多好，下戲會約談心、看夜景！

不好意思，小編先站這對男男CP了！奎男對青山真的異常執著～。XDDD

大家都追完《殭屍校園》了嗎？劇中真的有不少化學反應很好的CP，其中男主角李青山（尹燦榮 飾）和校霸尹奎男（劉仁秀 飾）的恩怨情仇，也讓許多觀眾印象深刻。



劇中因為青山目睹奎男殺人，奎男一直追著他跑，想要滅口，兩人在圖書館中，青山推倒奎男後，奎男就被喪失咬了，不過，奎男進化成了新人類，仍然保有自己的意識，感官能力變得超強，不管怎麼摔都不會死，緊追著青山不放。



青山和奎男的對手戲是最多的，兩人也默默地培養出了深厚的友情，戲裡雖然常常想置對方於死地，但在沒有拍攝的日子時，兩人會一起去咖啡廳或看夜景。



也會談到演技和作品的事情，雖然劇中是對立的關係，但在現實中很要好，所以拍攝打鬥戲時合作無間，默契十足！



青山和奎男這對冤家，是不是讓大家印象非常深刻呢？

▼訪談片段：



再往下拉是小編與友人的觀後感趣事分享，因為談及EP.11青山&奎男的劇情，提醒是有雷喔！！



最終，兩人在激烈的打鬥下，也葬身於火海之中，朋友傳訊息跟我說這一幕就像看到兩人殉情(??)，這麼犧牲的場面被這樣一形容，悲傷的情緒立刻收光光了。XDDD



不過，都已經要被炸彈波及了，為什麼青山一定要「抱緊」奎男一起墜樓？擔心奎男逃跑嗎？（那個情況感覺逃不了）還是拉奎男擋火，自己躲在他背後等著下一季可以復活？（這個火勢應該是擋不了）哈哈！

而奎男進化成新人類後，咬了班長，班長也變成新人類，是不是青山其實也可以成為新人類，兩位新人類在這場爆炸之中，是否能夠倖存呢？（或者已死透）

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