《殭屍校園》如果拍第二季的話，韓網友覺得這些演員很合適：金智媛簡直就是「成人溫召」本人啊

2022年韓劇開年爆款之作，非《殭屍校園》莫屬。

Netflix太懂觀眾的心了，全集放出不讓大家多等一秒，對於全劇的觀感觀眾們各有想法，不給過該劇的話題度倒是一直熱度不減，上線多日圍繞它的討論依舊沒有淡下去，關於第二季的製作雖然沒有準確的官方消息，但導演李在奎導演也表示：「如果能拍第二季的話確實感覺會很好 。 如果大家都喜愛第一季的話，第二季應該也有希望拍攝。 」

雖然沒有官方消息，但並不妨礙網友們自發討論第2季陣容，韓網上就出現了《殭屍校園2》的選角，故事設定在了10年之後，主角們紛紛回到了孝山市。

南溫召-金智媛 飾

青山啊，為了找你，我又回到了這裡，你到底在哪裡？



張荷莉-尹世雅 飾

用箭獵殺還是不行啊...... 不過現在我已經是國家射箭隊的一員了



崔南拉-全汝彬 飾

大家還是回到了這裡，我已經在這裡定居了，帶領著這裡的人們，不要為我擔心啦。



李洙赫-李東健 飾

班長，不，南拉啊，10年前把你獨自留下真的很抱歉，從現在起再也不離開你了。



李娜妍-全昭旻 飾

你們到現在還在怪我嗎？ 景修真的是殭屍啊！！！



徐孝玲-徐玄振 飾

你們不要再打了，我害怕......



李青山-閔京勛 飾

溫召的記憶啊... 逝去的愛情成了深深刺痛我心的刺（此處響起Buzz《刺》的音樂.....）溫召啊，快來救救我！！！



對於以上的選角，網友和觀眾們也有話要說，有人直指「這應該不是10年後，而是20年後吧」，也有不少人稱讚「金智媛完全就是成年後的南溫召本人」。 如果第二季真的是10年後的故事，大家心目中的最佳人選又是誰呢？

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