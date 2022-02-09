《僵尸校园》男主青山（尹灿荣）&奎男（刘仁秀）剧中有多恨现实就有多好，下戏会约谈心、看夜景！

不好意思，小编先站这对男男CP了！奎男对青山真的异常执著～。XDDD

大家都追完《僵尸校园》了吗？剧中真的有不少化学反应很好的CP，其中男主角李青山（尹灿荣 饰）和校霸尹奎男（刘仁秀 饰）的恩怨情仇，也让许多观众印象深刻。



剧中因为青山目睹奎男杀人，奎男一直追著他跑，想要灭口，两人在图书馆中，青山推倒奎男后，奎男就被丧失咬了，不过，奎男进化成了新人类，仍然保有自己的意识，感官能力变得超强，不管怎么摔都不会死，紧追著青山不放。



青山和奎男的对手戏是最多的，两人也默默地培养出了深厚的友情，戏里虽然常常想置对方於死地，但在没有拍摄的日子时，两人会一起去咖啡厅或看夜景。



也会谈到演技和作品的事情，虽然剧中是对立的关系，但在现实中很要好，所以拍摄打斗戏时合作无间，默契十足！



青山和奎男这对冤家，是不是让大家印象非常深刻呢？

▼访谈片段：



再往下拉是小编与友人的观后感趣事分享，因为谈及EP.11青山&奎男的剧情，提醒是有雷喔！！



最终，两人在激烈的打斗下，也葬身於火海之中，朋友传讯息跟我说这一幕就像看到两人殉情(??)，这么牺牲的场面被这样一形容，悲伤的情绪立刻收光光了。XDDD



不过，都已经要被炸弹波及了，为什么青山一定要「抱紧」奎男一起坠楼？担心奎男逃跑吗？（那个情况感觉逃不了）还是拉奎男挡火，自己躲在他背后等著下一季可以复活？（这个火势应该是挡不了）哈哈！

而奎男进化成新人类后，咬了班长，班长也变成新人类，是不是青山其实也可以成为新人类，两位新人类在这场爆炸之中，是否能够幸存呢？（或者已死透）

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