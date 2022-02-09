韓媒狙擊BIGBANG回歸：2年前說不會在韓國回歸，還拿粉絲當擋箭牌

就在所有BIGBANG粉絲為他們回歸而歡呼時，有韓媒正在「狙擊」成員們。

2月7日，BIGBANG所屬公司YG娛樂表示：「BIGBANG將在今年春天發表新曲，已經完成了新歌的錄製，現在準備開拍MV。 」此外還宣佈T.O.P回歸的同時也終止了與YG的專屬合約，啟動了個人專案，作為藝人和企業家展開了多樣的挑戰。 時隔4年，粉絲們終於等來了團隊的回歸。

不同於飯圈的歡欣鼓舞，此時的韓國輿論發出了不一樣的聲音，直接以 「不會在韓國活動......」BIGBANG如同「謊言」一般的回歸為題發文，引得廣大網友紛紛圍觀。「不會在韓國回歸，其實完全不想回歸」，這是T.O.P於2020年在個人IG直播裡所說的話，也正是這句話使得BIGBANG目前被一些韓媒詬病，距離「不回歸」發言才過去2年，他們怎麼就能夠坦蕩蕩地宣佈除了勝利之外，團隊以4人形式回歸呢？



作為K-POP界的頂流天團，其實幾位成員也出過大大小小數次負面新聞，G-Dragon和T.O.P因吸食大麻引發爭議，大聲被爆名下房產涉嫌運營娛樂場所。 因此韓媒直指他們「雖然是愛豆界的偶像，但不能將他們視為道德行為上的楷模，（他們）甚至將巨大的粉絲圈當做擋箭牌」。 面對爭議時三人都未正面回應過，一個在單人室裡度過，一個坐輪椅被推著，還有一個將責任轉嫁給了房產仲介。

也許，BIGBANG會說「用音樂回報大粉絲」，但韓媒又靈魂發問了「除了剩下來的那些粉絲們，誰又期待BIGBANG用音樂來回報我們呢？？」

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