《殭屍校園》唯一吻戲就NG了17次原來都是班長的錯！她充滿歉意，秀赫卻笑著說：我很開心啊~

秀赫（朴所羅門）性格意外地很萌，能跟班長南拉（趙怡賢）多親幾次，反而露出了開心的笑容，這對CP太甜了啦！

Netflix 推出的人氣漫改驚悚韓劇《殭屍校園》（原譯：現在我們學校）獲好評，拿下平台的全球第一外，官方花絮影片也擁有相當高的討論度，在水深火熱的劇情之中，帥氣的李秀赫（朴所羅門 飾）和班長崔南拉（趙怡賢 飾）這對CP，則獲得了相當高的人氣與關注。



＊除了男女主角，《殭屍校園》裡這一對CP也超有好感！獲韓網友封為「阿拉伯相+豆腐相」，從人設到外貌都化學反應超強



兩人在劇中相互扶持，其中在教室裡，平靜而溫暖的陽光灑落下，兩人有了螢幕的初KISS，這場吻戲的甜蜜滋味，也是讓觀眾感受到微小幸福的短暫時刻。



不過，花絮影片中卻透露，這場吻戲其實NG了17次之多！罪魁禍首還是實力堅強的班長趙怡賢！



▼《殭屍校園》導演編劇與四位主角回顧精彩劇情的花絮片段：（有英韓字幕，大家記得開啟轉為中字觀看）



趙怡賢表示：「我真的覺得很抱歉，因為我要閉著眼睛靠過去，都搞不清楚嘴巴在哪裡！」一直對著羅門說抱歉，但羅門卻憨憨笑著表示說：「我覺得很開心啊~。」超可愛又幸福的反應，讓現場瞬間大爆笑。XDDD



羅門說自己其實拍之前真的很緊張，都不知道該怎麼做才好，但實際上試過之後才明白：「啊～原來這就是（很多人）想拍愛情戲的原因啊～，這場戲是我最想珍藏的片段了。」兩人洋溢著幸福的笑容，讓許多CP粉非常開心。



▼《殭屍校園》演員陣容的角色訪談影片：



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