《僵尸校园》唯一吻戏就NG了17次原来都是班长的错！她充满歉意，秀赫却笑著说：我很开心啊~

秀赫（朴所罗门）性格意外地很萌，能跟班长南拉（赵怡贤）多亲几次，反而露出了开心的笑容，这对CP太甜了啦！

Netflix 推出的人气漫改惊悚韩剧《僵尸校园》（原译：现在我们学校）获好评，拿下平台的全球第一外，官方花絮影片也拥有相当高的讨论度，在水深火热的剧情之中，帅气的李秀赫（朴所罗门 饰）和班长崔南拉（赵怡贤 饰）这对CP，则获得了相当高的人气与关注。



＊除了男女主角，《僵尸校园》里这一对CP也超有好感！获韩网友封为「阿拉伯相+豆腐相」，从人设到外貌都化学反应超强



两人在剧中相互扶持，其中在教室里，平静而温暖的阳光洒落下，两人有了萤幕的初KISS，这场吻戏的甜蜜滋味，也是让观众感受到微小幸福的短暂时刻。



不过，花絮影片中却透露，这场吻戏其实NG了17次之多！罪魁祸首还是实力坚强的班长赵怡贤！



▼《僵尸校园》导演编剧与四位主角回顾精彩剧情的花絮片段：（有英韩字幕，大家记得开启转为中字观看）



赵怡贤表示：「我真的觉得很抱歉，因为我要闭著眼睛靠过去，都搞不清楚嘴巴在哪里！」一直对著罗门说抱歉，但罗门却憨憨笑著表示说：「我觉得很开心啊~。」超可爱又幸福的反应，让现场瞬间大爆笑。XDDD



罗门说自己其实拍之前真的很紧张，都不知道该怎么做才好，但实际上试过之后才明白：「啊～原来这就是（很多人）想拍爱情戏的原因啊～，这场戏是我最想珍藏的片段了。」两人洋溢著幸福的笑容，让许多CP粉非常开心。



▼《僵尸校园》演员阵容的角色访谈影片：



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