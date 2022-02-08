超級自律的李俊昊連粉絲吃飯都要管：這是增肥餐，去做10小時有氧！粉絲：求放過XD

「祘王」李俊昊不僅自律，還對粉絲要求很嚴。 迷妹們，小編想問你們，願意被「祘王」管嗎？？

《衣袖紅鑲邊》從開播到殺青收視率穩步上升，「祘任CP」李俊昊和李世榮成為去年年末、今年年初最火爆的螢幕情侶。 男主角李俊昊從愛豆變演技豆，不僅是二代團里的佼佼者，也是愛豆出身的演員中的翹楚。 退伍後的李俊昊讓粉絲們覺得「這男人怎麼越來越帥」了，從氣質到身材全都有了質的飛躍，尤其是他為了瘦身和腹肌吃了一年的雞胸肉和紅薯，這才有了我們在劇中、畫報、廣告片里看到的身材緊致、肌肉線條明顯，一舉一動都在撩撥女飯之心的李俊昊。

一整年的雞胸肉和紅薯，沒有堅強的意志和強大的自律根本做不到，可見李俊昊自我管理有多殘酷。 只是，歐巴自己不吃也就算了，連粉絲們也要管。 有粉絲在SNS上曬出各種各樣的美食，不但沒有勾起李俊昊的食慾，反倒被歐巴「狠狠」教育了。 這盤香噴噴的辣炒雞腳在粉絲的眼中就是蛋白質大餐，但在李俊昊看來卻是「油+鈉超標的增肥餐」，要加10小時的有氧運動。



沒有什麼問題是一頓火鍋不能解決的。 但在wuli歐巴眼裡這根本不是美食，而是需要靠10小時有氧運動才能消耗掉的「垃圾」食品。



連粉絲示愛都不行，華麗的火SHOW！不，這是間接喝油，再加10小時有氧！！！



俊昊啊，我愛你愛到淚流滿面！不，因為流淚而造成肌肉損失，請進行10小時的肌肉訓練！



如此健康的蔬菜卷應該能被李俊昊認可了吧？ No，餡心根本不能要！



小編算是看明白了，李俊昊你是不是吃了一整年雞肉和紅薯很眼饞粉絲們吃過的美食呢？？ 快放粉絲們一馬吧，其實我們更喜歡一邊品嘗美食一邊欣賞是帥哥的你！！！



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