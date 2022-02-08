SOOP公開旗下演員對崔宇植肖像畫的反應！孔劉強調「我不是恐龍是羊駝」，秀智畫《寄生上流》風崔宇植回禮

還記得崔宇植給SOOP各位演員畫的肖像畫嗎？ 各位當事人的評價來了，真的每一位都超好笑！XD

之前崔宇植變身為《那年，我們的夏天》裡的角色崔雄、畫家「高午」，為同公司的演員們畫了獨具特色的肖像畫。 近日很愛搞事情的所屬社拍攝了被畫演員們的反應，一次全公開！

金材昱：「看得出宇植盡全力了，他演畫家就和我演數學講師一樣，不必擁有這個能力本身。 」但打分時只給了10分滿分的2分：「能感受到宇植的愛，不過打分要冷靜，如果沒有這些愛的話只有0.5分。 」製作組告訴他這張已經算畫得很好，金材昱表示非常感動，但對分數沒有影響XD



朴延宇：「把我畫得很好耶，尤其是斜方肌，想鑲上相框掛在家裡。 」而且已經把IG頭像都換成這張，並給出超過滿分的12分！



鄭有美聽到崔宇植邊畫邊說「和努那在一起（錄綜藝）半年」，反駁道：「明明超過一年了！因為你而經常笑，長了很多皺紋。 」看到畫像之後笑噴：「莫呀！不像啊！這位不是高午作家吧？ 」不過仍給出9.8高分，帶著殘念表示：「在《暑假》看過宇植的畫畫實力，他原本畫得很好啊......」



孔劉還沒看就問：「我可以罵人嗎？ 為什麼畫了只青蛙？ 太沒誠意了！」孔劉之前在IG上PO了追看崔宇植新劇的認證照片，質問：「得到的回報就是恐龍嗎？ 根本無法打分！」強調自己不是恐龍相而是羊駝相，放狠話說接下來3個月都對他沒有好感，以後會不會再看他的劇也很難說XD



徐玄振：「原來我長這樣啊...... 畫裡最吸引視線的就是人中，看來宇植對我的人中印象很深，下次見面會不會只盯著人中看呢？ 」但因為至少是人的模樣所以給出3分。 徐玄振因為和崔宇植合作電視劇《夥伴》一直對他抱有好感，最後把責任甩給節目組選的照片不好：「宇植沒有錯！」



南柱赫：「畫的太好了，給120分！哥果然是天才插畫家。 」表示他心中的最佳畫作依次是孔劉、秀智、鄭有美和自己。



秀智：「為什麼一邊說我漂亮一邊畫成這樣？ 宇植歐巴也許覺得畫得不好所以道歉，但我已經很滿足了。 」最後給出4分：「至少我還是人，孔劉歐巴是恐龍呢。 」



最後的彩蛋：秀智畫了崔宇植！因為不知道如何畫嘴巴而用《寄生上流》海報裡那種黑條擋住，超有sense：



網友：「秀智也畫太好了吧！怎麼什麼都會」、「每個人的反應都好好笑」、「同公司演員一起拍綜藝吧！好想看他們的混合化學反應」、「開始好奇崔宇植看到這個影片的反應耶，這樣下去會沒完沒了XD」



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