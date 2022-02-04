4大韓冬賞雪好去處：在那裡都令人想大聲唱出「Let it go~」的國度！ 除了男女主角，《殭屍校園》裡這一對CP也超有好感！獲韓網友封為「阿拉伯相+豆腐相」，從人設到外貌都化學反應超強 【有片】私生飯行為越界終於有愛豆面對面槓上了！NCT Yuta豎中指沒被罵更被網友支持

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