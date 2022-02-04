除了男女主角，《殭屍校園》裡這一對CP也超有好感！獲韓網友封為「阿拉伯相+豆腐相」，從人設到外貌都化學反應超強

Netflix漫改劇《殭屍校園》講述孝山高中爆發可傳染的殭屍病毒，醫護人員和警察都被隔絕在外，倖存的學生們只能靠自己對抗殭屍活下去的故事，1月28日公開後連續5天佔據全球TV Show榜單第一。 很多學生和成人主角都有讓人淚目的心路歷程，除了男女主角之外，「班長CP」也受到很多人喜愛！
這一對就是趙怡賢飾演的班長崔南拉和朴所羅門飾演的李秀赫：一個是表面上性格高冷、實際上只是防禦心理太強的模範生，一個是成績差勁但很受歡迎的不良少年，完全是經典搭配。
兩人都暗暗喜歡對方，秀赫怕南拉發現自己的小心思而不叫她名字、只稱呼班長，南拉也因此一直感到失落。 直到南拉被咬後接近殭屍化的瞬間，秀赫的一聲「南拉呀」把她拉回清醒。
為了不讓其他同學排斥被咬的南拉，秀赫更主動把兩人的手綁在一起，這就是真愛了吧！
確定彼此心意後南拉給秀赫輕輕一吻，秀赫也緊緊拉住南拉的手，情竇初開的小情侶真的超可愛~
後來在天台上遭遇尹奎男襲擊時，南拉也發揮自己半人半屍的強大力量把奎男拋下樓、救了秀赫。 兩位演員一個輪廓立體、膚色健康，一個線條溫潤、白皙細膩，用韓國網友的話來講就是「阿拉伯相」和「豆腐相」，完全是必勝搭配、「阿拉伯豆腐就是真理」！
第一季結尾，感染殭屍病毒但保持清醒的南拉沒有離開學校，和同學們重逢後表示還有事要做便從樓頂飛身躍下，秀赫望著她離開的方向露出淺淺笑容。 這個ending讓人超級期待第二季，好想知道大家後來的命運啊！拜託班長CP一定要幸福~
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