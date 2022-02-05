3月新劇《明日》金喜善特殊造型登場！粉紅短髮引發觀眾期待

即將在3月初於MBC首播的新金土電視劇《明日》，劇情描述負責引渡「已死之人」的陰間使者們，卻拯救「想死的人們」的陰間奇幻溫暖電視劇。改編自人氣網路漫畫。

又一網漫改編電視劇作品，結合了靈異與人倫元素，請來兩位名導演，包含電影《再審》《消失的VIP》的金泰允導演以及電視劇《特別勞動監督官趙常風》《Kairos》《Mouse窺探》的成至旭導演共同合作，可說是電視劇跟電影風格的結合，令觀眾們相當期待。



在《明日》中女主角金喜善將飾演對什麼事都無所畏懼，也非常冷漠無情，個人領導風範強烈的地獄壟斷獨佔企業「走馬燈」的危機管理組長「九蓮」一角。對強者表現得更強，對弱者卻又有無限同情，外表冷漠內心卻溫暖的個性，在僅有菁英能夠被選上的地獄使者界來說，她擁有不合格的理由，因為她是「從地獄回來的女人」。她將帶領危機管理組的組員崔俊雄（路雲飾）、任龍久（尹志溫飾）努力拯救想尋死的人們。

《明日》劇照中，金喜善也是自出道以來首度以粉紅色短髮造型登場，之前一直以長髮造型出現的金喜善，粉色短髮造型讓她看起來更年輕俏麗，加上華麗的眼妝與皮衣裝扮，以及金喜善冷冰冰的眼神，究竟是冷漠還是淒涼感，也讓大家期待劇情的設定。製作組則表示金喜善能完美消化這粉色髮型的新造型，並且與漫畫原著相似度非常高，希望大家期待金喜善式的陰間使者。《明日》將接檔正在熱播中的《Tracer》於3月播出。

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