3月新剧《明日》金喜善特殊造型登场！粉红短发引发观众期待

即将在3月初於MBC首播的新金土电视剧《明日》，剧情描述负责引渡「已死之人」的阴间使者们，却拯救「想死的人们」的阴间奇幻温暖电视剧。改编自人气网路漫画。

又一网漫改编电视剧作品，结合了灵异与人伦元素，请来两位名导演，包含电影《再审》《消失的VIP》的金泰允导演以及电视剧《特别劳动监督官赵常风》《Kairos》《Mouse窥探》的成至旭导演共同合作，可说是电视剧跟电影风格的结合，令观众们相当期待。



在《明日》中女主角金喜善将饰演对什么事都无所畏惧，也非常冷漠无情，个人领导风范强烈的地狱垄断独占企业「走马灯」的危机管理组长「九莲」一角。对强者表现得更强，对弱者却又有无限同情，外表冷漠内心却温暖的个性，在仅有菁英能够被选上的地狱使者界来说，她拥有不合格的理由，因为她是「从地狱回来的女人」。她将带领危机管理组的组员崔俊雄（路云饰）、任龙久（尹志温饰）努力拯救想寻死的人们。

《明日》剧照中，金喜善也是自出道以来首度以粉红色短发造型登场，之前一直以长发造型出现的金喜善，粉色短发造型让她看起来更年轻俏丽，加上华丽的眼妆与皮衣装扮，以及金喜善冷冰冰的眼神，究竟是冷漠还是凄凉感，也让大家期待剧情的设定。制作组则表示金喜善能完美消化这粉色发型的新造型，并且与漫画原著相似度非常高，希望大家期待金喜善式的阴间使者。《明日》将接档正在热播中的《Tracer》於3月播出。

Erin@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻