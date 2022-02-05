崔智友將特別出演tvN新劇《流星》，飾演「90年代頂級明星」！與李聖經、金永大展開合作

tvN新劇《流星》是一部演藝界、經紀公司為題材的劇，講述看似光鮮亮麗、就像天上的星星一樣發光發熱的明星們，背後有多少人付出了血汗淚的故事。

劇中，李聖經飾演經紀公司宣傳部組長「吳寒星」，具有與眾不同的口才以及卓越的危機應變能力；金永大飾演娛樂公司招牌明星「孔泰成」。此外，李承協、尹鐘焄、金允慧、李正信、素珍等人也都加入出演。



4日，YG娛樂表示：「崔智友將特別出演tvN新劇《流星》中的『殷時宇』（音，은시우）一角。」

崔智友飾演的「殷時宇」是90年代代表 Top Star，深受全國民喜愛的頂級明星，也是首位獲得法國電影節最佳女主角獎的亞洲演員，被稱爲「傳說中的女演員」。崔智友通過提高真實性的演技，有望爲劇情增添投入度。



崔智友在2018宣布結婚，隔年生下女兒，這期間她只有客串《愛的迫降》。不過，在去年她開始復出工作啦！與崔珉豪拍攝Kakao TV 原創劇《雞皮疙瘩》，也在綜藝《Bistro Shigor》（《鄉下西式快餐》）中當起餐廳社長，相信大家都很期待歐膩的新作品吧？



而《流星》由《那個男人的記憶法》、《來魔女食堂吧》李秀賢導演執導，新人編劇崔英宇執筆，預計在今年上半年播出。

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