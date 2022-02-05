《Queendom》第2季由太妍主持！出演女團陣容也曝光４團粉絲仍有遺憾，官方回應：「仍在討論中」

有出道好幾年的女團，也有只出道一個月的！大家最希望看到哪一團出演《Queendom 2》呢？（三月底開播啊!!!好刺激~）

時隔三年 Mnet 即將推出熱門女團競演節目《Queendom》的第2季《Queendom 2》，早先公開了新一季的主持將由少女時代的主唱「太妍」接棒，近日又有媒體報導將會出演的女團陣容，引發網友們熱烈討論。

目前官方公開了《Queendom 2》的首播時間，將會在3月31日的晚間 21:20 播出，以「女王回來了！」吸引眾人的目光。

此外，有媒體透露目前最有可能參加節目的４組女團，分別是以《Rollin'》逆行爆紅的 Brave Girls、由 GFRIEND 三名成員重組的全新女團 VIVIZ、每推出新歌都人氣爆棚的 ITZY、出道僅1個月&實力不容小覷的新人女團Kep1er。

Brave Girls



VIVIZ



ITZY



Kep1er



對此，官方回應：「目前正在接洽多組女團，但出演陣容尚未定案。」釋出了仍在討論中的狀態。

除此之外，呼聲最高的女團名單還有Dreamcatcher、宇宙少女、Everglow、Weki Meki、LABOUM、本月少女、STAYC、Secret Number…等團，大家覺得如何呢？

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