崔智友将特别出演tvN新剧《流星》，饰演「90年代顶级明星」！与李圣经、金永大展开合作

tvN新剧《流星》是一部演艺界、经纪公司为题材的剧，讲述看似光鲜亮丽、就像天上的星星一样发光发热的明星们，背后有多少人付出了血汗泪的故事。

剧中，李圣经饰演经纪公司宣传部组长「吴寒星」，具有与众不同的口才以及卓越的危机应变能力；金永大饰演娱乐公司招牌明星「孔泰成」。此外，李承协、尹钟焄、金允慧、李正信、素珍等人也都加入出演。



4日，YG娱乐表示：「崔智友将特别出演tvN新剧《流星》中的『殷时宇』（音，은시우）一角。」

崔智友饰演的「殷时宇」是90年代代表 Top Star，深受全国民喜爱的顶级明星，也是首位获得法国电影节最佳女主角奖的亚洲演员，被称爲「传说中的女演员」。崔智友通过提高真实性的演技，有望爲剧情增添投入度。



崔智友在2018宣布结婚，隔年生下女儿，这期间她只有客串《爱的迫降》。不过，在去年她开始复出工作啦！与崔珉豪拍摄Kakao TV 原创剧《鸡皮疙瘩》，也在综艺《Bistro Shigor》（《乡下西式快餐》）中当起餐厅社长，相信大家都很期待欧腻的新作品吧？



而《流星》由《那个男人的记忆法》、《来魔女食堂吧》李秀贤导演执导，新人编剧崔英宇执笔，预计在今年上半年播出。

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