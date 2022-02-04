新春冠军韩剧《僵尸校园》高中生演员们的实际年龄一次看！已经快30岁了，演高中生居然毫无违和感

新春冠军韩剧《僵尸校园》高中生演员们的实际年龄一次看！已经快30岁了，演高中生居然毫无违和感

韩剧   2022年2月4日   星期五18:00   MiJimin   9

（封面图源：Netflix《僵尸校园》播出截图）

点进文章前大家先来留言猜猜看谁是「大哥大姐」谁是「忙内老么」吧～！另外，谁的年龄让你最惊讶呢？

继《鱿鱼游戏》、《地狱公使》之后又一部拿下Netflix全球第一的韩剧，那就是近期热播中的《僵尸校园》（原译：现在我们学校），这次丧尸题材攻进校园，由一群高中生们领衔主演，虽然大家都是高二～高三的学生（17~18岁），但实际年龄又会是如何呢？
（图源：Netflix《僵尸校园》官方海报）

小编会从年纪最小排到年纪最大喔！大家也可以回顾一下剧中出现的主要高中生演员们～。（名字大多为音译）

▼安智浩饰演金哲洙，2004年1月5日（18岁）。（因为人设而荣登最冷漠无情的忙内宝座）
（图源：Netflix《僵尸校园》播出截图）

▼金珠雅饰演李朔，2004年 1月 4日（18岁）。
（图源：Netflix《僵尸校园》播出截图）

▼朴持厚饰演南温召，2003年11月7日（18岁）。
（图源：Netflix《僵尸校园》播出截图）

▼杨汉烈饰演刘俊成，2003年 8月 17日（18岁）。
（图源：Netflix《僵尸校园》播出截图）

▼金珍英饰演金智敏，2003年 2月 13日（18岁）。
（图源：Netflix《僵尸校园》播出截图）

▼孙相渊饰演张宇进，2002年4月2日（19岁）。
（图源：Netflix《僵尸校园》播出截图）

▼金宝允饰演徐孝伶，2001年 12月 18日（20岁）。
（图源：Netflix《僵尸校园》播出截图）

▼尹灿荣饰演李青山，2001年4月25日（20岁）。
（图源：Netflix《僵尸校园》播出截图）

▼晋豪溵饰演张民载，2000年 9月 1日（21岁）。
（图源：Netflix《僵尸校园》播出截图）

▼赵怡贤饰演崔南拉，1999年12月8日（22岁）。
（图源：Netflix《僵尸校园》播出截图）

▼朴所罗门饰演李秀赫，1999年11月11日（22岁）。
（图源：Netflix《僵尸校园》播出截图）

▼李恩泉饰演朴美珍，1999年10月10日（22岁）。
（图源：Netflix《僵尸校园》播出截图）

▼刘仁秀饰演尹奎男，1998年 3月 25日（23岁）。（小编最惊讶的是他，以为他快30了~XD）
（图源：Netflix《僵尸校园》播出截图）

▼函胜敏饰演韩景修，1998年 3月 14日（23岁）。
（图源：Netflix《僵尸校园》播出截图）

▼吴惠秀饰演闵恩智，1995年 5月 30日（26岁）。
（图源：Netflix《僵尸校园》播出截图）

▼河胜理饰演张河莉，1995年1月9日（27岁）。
（图源：Netflix《僵尸校园》播出截图）

▼李瑜美饰演李娜延，1994年7月18日（27岁）。（主角群的大姐～，她演学生也好合理！XD）
（图源：Netflix《僵尸校园》播出截图）

▼林载赫饰演梁大修，1994年 5月 6日（27岁）。
（图源：Netflix《僵尸校园》播出截图）

▼安胜钧饰演吴俊英，1994年1月18日（28岁）。（主角群的大哥就是他啦！）
（图源：Netflix《僵尸校园》播出截图）

▼吴熙俊饰演孙明焕，1988年 2月 25日（33岁）。
（图源：Netflix《僵尸校园》播出截图）

▼彩蛋附上班导师（李尚熙　饰）的现实年龄1983年10月8日（38岁），看不出来快40了！
（图源：Netflix《僵尸校园》播出截图）

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留言/评论
  • ❤️❤️
    16小时前
  • 我最意外應該是大修，其他還好
    13小时前
  • 俊英和大修竟然快30歲了...
    8小时前
  • 講真麻麻地好睇
    2小时前
  • 現在的保養品跟化妝品很進步，大家都老的慢，至少要減10歲，古時候的人就老的很快。
    14小时前
→更多留言...(4)
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