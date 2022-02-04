新春冠军韩剧《僵尸校园》高中生演员们的实际年龄一次看！已经快30岁了，演高中生居然毫无违和感

点进文章前大家先来留言猜猜看谁是「大哥大姐」谁是「忙内老么」吧～！另外，谁的年龄让你最惊讶呢？

继《鱿鱼游戏》、《地狱公使》之后又一部拿下Netflix全球第一的韩剧，那就是近期热播中的《僵尸校园》（原译：现在我们学校），这次丧尸题材攻进校园，由一群高中生们领衔主演，虽然大家都是高二～高三的学生（17~18岁），但实际年龄又会是如何呢？



小编会从年纪最小排到年纪最大喔！大家也可以回顾一下剧中出现的主要高中生演员们～。（名字大多为音译）

▼安智浩饰演金哲洙，2004年1月5日（18岁）。（因为人设而荣登最冷漠无情的忙内宝座）



▼金珠雅饰演李朔，2004年 1月 4日（18岁）。



▼朴持厚饰演南温召，2003年11月7日（18岁）。



▼杨汉烈饰演刘俊成，2003年 8月 17日（18岁）。



▼金珍英饰演金智敏，2003年 2月 13日（18岁）。



▼孙相渊饰演张宇进，2002年4月2日（19岁）。



▼金宝允饰演徐孝伶，2001年 12月 18日（20岁）。



▼尹灿荣饰演李青山，2001年4月25日（20岁）。



▼晋豪溵饰演张民载，2000年 9月 1日（21岁）。



▼赵怡贤饰演崔南拉，1999年12月8日（22岁）。



▼朴所罗门饰演李秀赫，1999年11月11日（22岁）。



▼李恩泉饰演朴美珍，1999年10月10日（22岁）。



▼刘仁秀饰演尹奎男，1998年 3月 25日（23岁）。（小编最惊讶的是他，以为他快30了~XD）



▼函胜敏饰演韩景修，1998年 3月 14日（23岁）。



▼吴惠秀饰演闵恩智，1995年 5月 30日（26岁）。



▼河胜理饰演张河莉，1995年1月9日（27岁）。



▼李瑜美饰演李娜延，1994年7月18日（27岁）。（主角群的大姐～，她演学生也好合理！XD）



▼林载赫饰演梁大修，1994年 5月 6日（27岁）。



▼安胜钧饰演吴俊英，1994年1月18日（28岁）。（主角群的大哥就是他啦！）



▼吴熙俊饰演孙明焕，1988年 2月 25日（33岁）。



▼彩蛋附上班导师（李尚熙 饰）的现实年龄1983年10月8日（38岁），看不出来快40了！



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