《那年，我們的夏天》金多美好閨蜜朴真珠是「韓劇最強綠葉」！和朴敘俊是大學同學：這次他誇我演得好，有史以來第一次

《那年，我們的夏天》金多美好閨蜜朴真珠是「韓劇最強綠葉」！和朴敘俊是大學同學：這次他誇我演得好，有史以來第一次

明星   2022年2月6日   星期日11:00   Tracy  

（封面圖源：IG@jinjoo1224、SBS《那年，我們的夏天》）

大家之所以愛看韓劇，除了唯美浪漫的愛情、男女主的顏值和演技之外，那些讓劇情更豐富、更有可看性的綠葉演員的演繹也很有看頭。

朴真珠，被稱為「國民閨蜜」、「韓劇最強綠葉」，她是《嫉妒的化身》裡的「吳護士」、《她的私生活》裡朴敏英最好的閨蜜「李善珠」、《當你沉睡時》裡的事務官「文香美」、《男朋友》中朴寶劍的宣傳組同事、《雖然是精神病但沒關係》中的藝術總監....... 從霸氣角色到經常挨駡的卑微職場底層，朴真珠的每一個角色都給觀眾們印象深刻。
（圖源：SBS《嫉妒的化身》、tvN《雖然是精神病但沒關係》、SBS《當你沉睡時》、tvN《她的私生活》）、

剛剛播完不久的人氣劇《那年，我們的夏天》裡朴真珠再次化身好閨蜜，飾演了女主角金多美的死黨「李率伊」，自然討喜的表現收穫不少劇迷的喜愛，也讓劇情變得更豐滿有溫度。
（圖源：SBS《那年，我們的夏天》）

日前，朴真珠接受了《那年，我們的夏天》的終映採訪，順便提到了大學同學敘俊。 對，他們可是同學哦！！朴真珠曾在綜藝《Happy Together 4》上透露兩人20歲就認識了，關係很不錯。 這次出演該劇，朴敘俊還特意發短訊來誇老同學，稱「你演得真好」。 朴真珠也透露這是與朴敘俊認識這麼多年以來第一次被他誇，「他平時不會說這種話，被他誇之後我也第一次產生了‘我演得還不錯吧？ ’的想法 」。
（圖源：SBS《Happy Together4》）

據說同屆的同學中他們是唯「二」出道的兩人，目前朴真珠和朴敘俊同框的機會並不多，但都在自己的演藝之路上有條不紊地前進著，兩人一定都為對方感到高興吧。粉絲們也很期待兩位老同學能夠合作拍戲。

Tracy@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞
留言/評論
主頁 » 明星 » 《那年，我們的夏天》金多美好閨蜜朴真珠是「韓劇最強綠葉」！和朴敘俊是大學同學：這次他誇我演得好，有史以來第一次
© 2022 KSD韓星網 版權所有 不得轉載. 關於我們 免責聲明 私隱政策 廣告查詢 招募寫手