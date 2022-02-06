《那年，我們的夏天》金多美好閨蜜朴真珠是「韓劇最強綠葉」！和朴敘俊是大學同學：這次他誇我演得好，有史以來第一次

大家之所以愛看韓劇，除了唯美浪漫的愛情、男女主的顏值和演技之外，那些讓劇情更豐富、更有可看性的綠葉演員的演繹也很有看頭。

朴真珠，被稱為「國民閨蜜」、「韓劇最強綠葉」，她是《嫉妒的化身》裡的「吳護士」、《她的私生活》裡朴敏英最好的閨蜜「李善珠」、《當你沉睡時》裡的事務官「文香美」、《男朋友》中朴寶劍的宣傳組同事、《雖然是精神病但沒關係》中的藝術總監....... 從霸氣角色到經常挨駡的卑微職場底層，朴真珠的每一個角色都給觀眾們印象深刻。



剛剛播完不久的人氣劇《那年，我們的夏天》裡朴真珠再次化身好閨蜜，飾演了女主角金多美的死黨「李率伊」，自然討喜的表現收穫不少劇迷的喜愛，也讓劇情變得更豐滿有溫度。



日前，朴真珠接受了《那年，我們的夏天》的終映採訪，順便提到了大學同學敘俊。 對，他們可是同學哦！！朴真珠曾在綜藝《Happy Together 4》上透露兩人20歲就認識了，關係很不錯。 這次出演該劇，朴敘俊還特意發短訊來誇老同學，稱「你演得真好」。 朴真珠也透露這是與朴敘俊認識這麼多年以來第一次被他誇，「他平時不會說這種話，被他誇之後我也第一次產生了‘我演得還不錯吧？ ’的想法 」。



據說同屆的同學中他們是唯「二」出道的兩人，目前朴真珠和朴敘俊同框的機會並不多，但都在自己的演藝之路上有條不紊地前進著，兩人一定都為對方感到高興吧。粉絲們也很期待兩位老同學能夠合作拍戲。

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