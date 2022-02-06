這居然是同個演員！《殭屍校園》愛罵髒話的西八學姊，就是《衣袖紅鑲邊》中宮女小團體的可愛忙內～

李俊昊也有追《殭屍校園》就是因為她（演員：李恩泉），你是不是也沒認出來呢？！演技也太好了吧～。XDDD（髒話學姊演得超好）

大家在追劇時，應該會常常看到配角演了Ａ作品後，下一部Ｂ作品又會看到他出現，但是這一位可以說是很多人都沒認出她來！



近日李俊昊在直播與粉絲互動時，分享了自己最近有在追《殭屍校園》，因為合作過《衣袖紅鑲邊》的演員也有出演，那個人就是演員李恩泉（이은샘），當下網友們還在想到底是誰，回頭搜尋後不得了了，因為人設和造型差距太多，很多人都沒有認出來是同個人演的。



李恩泉是1999年10月生，年僅22歲的新生代演員，童星出道的她有著紮實的演技，也出演過熱門韓劇《復仇筆記》、《我們遇見的奇蹟》…等多部作品，經常演出偏叛逆的角色，也輕鬆駕馭各種人物設定。



這一次她同時出演了兩部大熱門的韓劇作品，在《衣袖紅鑲邊》中，她是和女主李世榮經常混在一起的宮女小團體成員－孫英姬。



總是微笑著的可愛忙內，在後期也展現了成熟又內斂的演技，怕有人沒追劇我就不多說了。



李恩泉在IG分享了《衣袖紅鑲邊》新春特輯與同劇演員們的合照。

而在《殭屍校園》時，她所飾演的高三學姊朴美珍，一出場就氣勢十足，當殭屍在校園肆虐時，她展現了超強的判斷力和求生欲，因為滿口髒話頻率又高，又觀眾們取了一個「西八學姊」的稱號。（西八音同韓國的髒話）



她出眾的演技表現出了一開始以為是自私，到後來卻是義氣滿滿，刀子口豆腐心的性格，讓觀眾們對她印象非常深刻！不曉得大家有沒有被她圈粉呢？



最後就問大家一件事，同時有追兩部劇的話，你能認出她嗎？XD



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