去年接到新娘捧花今年就被求婚！泫雅♥DAWN前世的緣分今生終於修成了正果

「性感小野馬」泫雅和相戀了7年的男友DAWN曬婚戒宣佈訂婚，其實早在去年就有不少人猜到兩人好事將近了，沒想到春節期間真的傳出了喜訊。

2021年10月，泫雅現身某婚禮現場的照片和影片網路上吸引了無數人的關注，甚至引發大量網友的討論。泫雅出席的是她造型師的婚禮，那天還接到了新娘丟出的捧花。 眾所周知未婚女性在婚禮上接到新娘拋出的捧花，就預示著她會得到祝福並且成為下一位結婚的新娘。 當時看到女友接到了捧花，站在一旁的DAWN也是站在人群中笑開了花，廣大網友和粉絲看到照片之後紛紛留言稱：「泫雅是要和DAWN結婚了嗎？ 」沒想到2022年的2月泫雅就宣佈了自己被求婚的好消息。



泫雅和DAWN於2018年正式公開戀情（當時已經秘密熱戀2年），一直以來感情非常好，幾乎形影不離，兩人還經常在SNS上高調秀恩愛，完全不懼怕外界的目光和質疑。 泫雅和DAWN交往的這7年裡從來沒有分手過，成為K-POP界具有代表性的長跑情侶，也許真如他倆所講的「兩人是前世就命中註定的姻緣」。 小情侶做客《我家的熊孩子》時透露他們曾經去算過生辰八字，泫雅大爆原來她和DAWN是前世分手後今生再相遇的關係！隨後DAWN也補充指女友前世是將軍，自己則是在藝妓中最出名的一位，是一朵盛開在牆壁的花。



2022年剛開年，韓娛圈就喜事不斷，不知道接下來又會聽到哪位明星的婚訊呢？

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