《那年，我们的夏天》金多美好闺蜜朴真珠是「韩剧最强绿叶」！和朴叙俊是大学同学：这次他夸我演得好，有史以来第一次

大家之所以爱看韩剧，除了唯美浪漫的爱情、男女主的颜值和演技之外，那些让剧情更丰富、更有可看性的绿叶演员的演绎也很有看头。

朴真珠，被称为「国民闺蜜」、「韩剧最强绿叶」，她是《嫉妒的化身》里的「吴护士」、《她的私生活》里朴敏英最好的闺蜜「李善珠」、《当你沉睡时》里的事务官「文香美」、《男朋友》中朴宝剑的宣传组同事、《虽然是精神病但没关系》中的艺术总监....... 从霸气角色到经常挨駡的卑微职场底层，朴真珠的每一个角色都给观众们印象深刻。



刚刚播完不久的人气剧《那年，我们的夏天》里朴真珠再次化身好闺蜜，饰演了女主角金多美的死党「李率伊」，自然讨喜的表现收获不少剧迷的喜爱，也让剧情变得更丰满有温度。



日前，朴真珠接受了《那年，我们的夏天》的终映采访，顺便提到了大学同学叙俊。 对，他们可是同学哦！！朴真珠曾在综艺《Happy Together 4》上透露两人20岁就认识了，关系很不错。 这次出演该剧，朴叙俊还特意发短讯来夸老同学，称「你演得真好」。 朴真珠也透露这是与朴叙俊认识这么多年以来第一次被他夸，「他平时不会说这种话，被他夸之后我也第一次产生了‘我演得还不错吧？ ’的想法 」。



据说同届的同学中他们是唯「二」出道的两人，目前朴真珠和朴叙俊同框的机会并不多，但都在自己的演艺之路上有条不紊地前进著，两人一定都为对方感到高兴吧。粉丝们也很期待两位老同学能够合作拍戏。

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