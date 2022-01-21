《那年，我們的夏天》崔雄買熱狗等延秀下班！崔宇植本人就是「熱狗愛好者」，曾在綜藝說以後要和女友一起吃

《那年，我們的夏天》第12集中，崔雄（崔宇植 飾）買了熱狗等著延秀（金多美 飾）下班，而其實崔宇植本人也是熱狗愛好者呢 XD

在2016年出演《吃貨48小時》（One Night Food Trip）時，到楊平拍攝的崔宇植表示：「本來這種地方時要和女朋友一起來的，這次的旅行我準備以假想約會為主題來完成路線。」之後他選了一間熱狗店，點了原味、辣味的各一。邊吃時還邊說：「女生的嘴裡要沾到很多醬，男生才能幫忙擦掉是重點，請不要錯過！」



出演《暑假》時，鄭有美叫崔宇植去市場買菜回家，鄭有美還交代他不能自己偷買東西吃！結果...到市場買完菜時，崔宇植看到有賣熱狗的攤販，馬上用跑的過去，買了熱狗後邊走邊吃，還好吃到噎到 XD 最後在車上吃完，直接忘了與姊姊的約定。



最近還有網友把所有片段剪輯在一起，讓其他網友看到也紛紛表示：「吃熱狗的樣子怎麼能這麼可愛呢...」、「我爲什麼笑得嘴角都裂開了呢 真是要瘋了」、「害我突然也想吃熱狗了」、「宇植啊，我給你買100個熱狗，在我面前也吃熱狗吧」、「真的好像小狗狗」等等。

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