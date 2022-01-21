《那年，我们的夏天》崔雄买热狗等延秀下班！崔宇植本人就是「热狗爱好者」，曾在综艺说以后要和女友一起吃

《那年，我们的夏天》第12集中，崔雄（崔宇植 饰）买了热狗等著延秀（金多美 饰）下班，而其实崔宇植本人也是热狗爱好者呢 XD

在2016年出演《吃货48小时》（One Night Food Trip）时，到杨平拍摄的崔宇植表示：「本来这种地方时要和女朋友一起来的，这次的旅行我准备以假想约会为主题来完成路线。」之后他选了一间热狗店，点了原味、辣味的各一。边吃时还边说：「女生的嘴里要沾到很多酱，男生才能帮忙擦掉是重点，请不要错过！」



出演《暑假》时，郑有美叫崔宇植去市场买菜回家，郑有美还交代他不能自己偷买东西吃！结果...到市场买完菜时，崔宇植看到有卖热狗的摊贩，马上用跑的过去，买了热狗后边走边吃，还好吃到噎到 XD 最后在车上吃完，直接忘了与姊姊的约定。



最近还有网友把所有片段剪辑在一起，让其他网友看到也纷纷表示：「吃热狗的样子怎么能这么可爱呢...」、「我爲什么笑得嘴角都裂开了呢 真是要疯了」、「害我突然也想吃热狗了」、「宇植啊，我给你买100个热狗，在我面前也吃热狗吧」、「真的好像小狗狗」等等。

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