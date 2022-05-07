《我的出走日記》神秘的魅力大叔具氏孫錫久奪得話題冠軍！《我們的藍調時光》榮登話題韓劇No.1

《我的出走日記》神秘的魅力大叔具氏孫錫久奪得話題冠軍！《我們的藍調時光》榮登話題韓劇No.1

韓劇   2022年5月7日   星期六11:30   MiJimin   4

（封面圖源：JTBC《我的出走日記》劇照、tvN《我們的藍調時光》 海報）

除了近期最熱門的兩部韓劇《我們的藍調時光》&《我的出走日記》，大家正在追哪一部韓劇呢？（電視劇話題性TOP10排行全公開）

近期的韓劇雖然沒有像上一波擁有偏高的收視率，但在網路觀看率和話題度上都非常熱烈，這一波韓劇除了有華麗的演員陣容外，更多的是引發現代社會共鳴的故事性，一起來看看4月第4週的話題電視劇 TOP.10 有哪些作品名列前茅吧！

「演員榜」要特別提一下《我的出走日記》孫錫久奪得冠軍，成為了新晉魅力大叔的話題人物，與他有對手戲的金智媛也站穩亞軍的位置，而《Again My Life》李準基則是第三名，依舊保持著高人氣。
（圖源：JTBC《我的出走日記》劇照）（圖源：SBS《Again My Life》劇照）

電視劇話題性TOP.10
（圖源：IG@gooddata_official）

1．tvN《我們的藍調時光》
（圖源：tvN《我們的藍調時光》 海報）

2．JTBC《我的出走日記》
（圖源：JTBC《我的出走日記》海報）

3．JTBC《綠色媽咪會》
（圖源：JTBC《綠色媽咪會》海報）

4．朝鮮TV《婚詞離曲3》
（圖源：朝鮮TV《婚詞離曲3》海報）

5．SBS《Again My Life》
（圖源：SBS《Again My Life》海報）

6．tvN《軍檢察官多伯曼》
（圖源：黃viu煲劇平台《軍檢察官多伯曼》海報）

7．KBS《太宗李芳遠》
（圖源：KBS《太宗李芳遠》海報）

8．tvN《流星》
（圖源：tvN《流星》海報）

9．MBC《還有明天》
（圖源：MBC《還有明天》海報）

10．tvN《殺人者的購物目錄》
（圖源：tvN《殺人者的購物目錄》海報）

（話題性排行依據相關新聞報導、SNS內容、搜索量多寡來評估討論度，所分析而成的結果）

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留言/評論
  • 一起追💕
    58分前
  • 兩部都有追都好好看
    56分前
  • 不一樣的細節，但藍調會想重看
    34分前
  • 兩劇都好看，認真追
    38分前
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