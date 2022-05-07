《我的出走日記》神秘的魅力大叔具氏孫錫久奪得話題冠軍！《我們的藍調時光》榮登話題韓劇No.1

除了近期最熱門的兩部韓劇《我們的藍調時光》&《我的出走日記》，大家正在追哪一部韓劇呢？（電視劇話題性TOP10排行全公開）

近期的韓劇雖然沒有像上一波擁有偏高的收視率，但在網路觀看率和話題度上都非常熱烈，這一波韓劇除了有華麗的演員陣容外，更多的是引發現代社會共鳴的故事性，一起來看看4月第4週的話題電視劇 TOP.10 有哪些作品名列前茅吧！

「演員榜」要特別提一下《我的出走日記》孫錫久奪得冠軍，成為了新晉魅力大叔的話題人物，與他有對手戲的金智媛也站穩亞軍的位置，而《Again My Life》李準基則是第三名，依舊保持著高人氣。





電視劇話題性TOP.10



1．tvN《我們的藍調時光》





2．JTBC《我的出走日記》



3．JTBC《綠色媽咪會》



4．朝鮮TV《婚詞離曲3》



5．SBS《Again My Life》



6．tvN《軍檢察官多伯曼》



7．KBS《太宗李芳遠》



8．tvN《流星》



9．MBC《還有明天》



10．tvN《殺人者的購物目錄》



（話題性排行依據相關新聞報導、SNS內容、搜索量多寡來評估討論度，所分析而成的結果）

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