[有雷]超狗血結局《櫥窗：女王之家》最終回收視衝破10％！全昭旻小三告白「每一瞬間都後悔」！（EP15－16完）

[有雷] 《櫥窗：女王之家》日前已播出最終回，並刷新自身紀錄超過二位數10％！相信觀眾們都搶看渣男的最後下場，以及宋玧妸和全昭旻又將如何再度找回自我。劇中更多次以高跟鞋作為人生的比喻，帶出全劇關鍵。

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在補婚典禮上一刀捅向尹美羅（全昭旻飾）的負心男申明燮（李成宰飾），甚至來到醫院想拔掉尹美羅呼吸管，這讓尹美羅心痛不已，醒來之後仍佯裝失憶，看申明燮的下一步動作。而申明燮依舊為自己的會長之路努力著，即使自己藏匿兇刀的畫面都已被韓善珠（宋玧妸飾）錄下來，還認為神不知鬼不覺的施行自己的詭計。



尹美羅與韓善珠並未說好聯手，不過以簡訊互傳著下一步動作。尹美羅失憶後的行為模式令申明燮莫名感到不安，鞋架上更是出現了韓善珠曾視為珍品的唯一珍珠婚鞋，而尹美羅此時說：「那雙鞋不是我的，你拿回去還給主人吧。」高跟鞋就好比渣男申明燮，尹美羅暗喻自己搶了別人的老公，現在也到了該歸還的時候。

申明燮拿回家還給韓善珠時，韓善珠不屑一顧說著「這雙鞋髒了，丟掉吧！」也比喻自己已經不要這個出軌的老公了。申明燮依舊用計將韓善珠的指紋印在兇刀上，以此拿去威脅會長，說會長的女兒其實是殺人犯，申明燮要會長立即把Rahen集團的最高位置讓出。會長雖然心有不甘，但在韓善珠的勸說下，直接退讓，讓申明燮如願當上會長。



此時成為會長的他，應該要與尹美羅大肆慶祝，但尹美羅其實已決定與申明燮同歸於盡，想引爆瓦斯。這計謀已被申明燮識破，尹美羅反而被他放置在滿水的浴缸中，打算將她溺斃，更寫下遺書偽裝為自殺。尹美羅幸運被韓正元（黃燦盛飾）救回一命，而原本申明燮安排好要綁架韓正元的殺手，也被韓善珠以更高價收買，反回頭綁架申明燮。



尹美羅選擇親自用那把兇刀了結了申明燮，入獄後不斷在悔恨中渡過，甚至輕生。韓善珠認為要她過好自己的生活，就是她給尹美羅的懲罰，韓善珠也砸毀了家中展示婚紗與婚鞋的地方，她的生活不再像是一個展示的櫥窗，只為了做表面給別人看。韓善珠與尹美羅最終都穿上了舒服的球鞋與休閒鞋，不再是兩人之前喜愛的華麗高跟鞋，象徵都已揮別過往，也不再想展現過人的氣勢，更不再介意他人的眼光。



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