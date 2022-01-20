玉澤演、河錫辰、鄭恩地有望擔綱OCN新劇《Blind》主演，導演為《隧道》申勇輝

玉澤演、河錫辰、鄭恩地有望擔綱OCN新劇《Blind》主演，導演為《隧道》申勇輝

韓劇   2022年1月20日   星期四13:10   草莓  

（封面圖源：IG@51k_official、IG@management_koo、IG@official.apink2011）

《御史與祚怡》玉澤演、《米蟲的一日三餐》河錫辰、《酒鬼都市女人們》鄭恩地，這三位都是短短時間又有新戲約啊！！

根據韓國媒體《亞洲經濟》今（20）日報導，玉澤演、河錫辰與鄭恩地將出演預計下半年上檔的OCN新電視劇《Blind》。

《Blind》講述是因懷有冤屈的受害者們，與對於不實的真相睜一隻眼閉一隻眼的加害者們的故事，是以刑警、法官、法學院學生以及陪審員作為故事中心。

導演為擅長在犯罪題材中渲染人與人之間情感的申勇輝，曾執導《隧道》、《Cross》與《Voice 4》，編劇則為《玉琳的成長日記》、《Andante》權基慶。

▼申勇輝執導下的《隧道》依舊是不少劇迷心中的犯罪懸疑經典，也許僅次《Signal信號》
（圖源：FB@OCN.TV）

玉澤演、河錫辰、鄭恩地如確定接下《Blind》，將是他們短期內迅速回歸之作。玉澤演主演的《御史與祚怡》上月完結，河錫辰的《米蟲的一日三餐》更是在上週才完結，而鄭恩地在去年11月《酒鬼都市女人們》完結之後，就投入綜藝節目《登山都市女人們》以及Apink特別專輯製作。

▼玉澤演

▼河錫辰

▼鄭恩地

對於此消息，Kpop粉絲肯定很興奮，能看見2PM玉澤演搭檔鄭恩地。網友大多對鄭恩地與申勇輝導演相當有信心且非常期待，而玉澤演就招來一些質疑演技的聲音，河錫辰則有人認為他挑劇的眼光都不太好。

另外，由於先前有其他媒體透露曾演的《18歲的瞬間》、《境遇之數》的Wanna One邕聖祐，會接演刑警「柳成俊」的角色，一些網友看到今日的新聞隻字未提邕聖祐表示失望、留言若沒有邕聖祐就不會收看了。

▼邕聖祐

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