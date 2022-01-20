《那年，我們的夏天》花絮！金多美＆崔宇植只要一對視就笑場，回家路對台詞時是真的打電話！

《那年，我們的夏天》本週播出中，崔雄（崔宇植 飾）和延秀（金多美 飾）描繪重新開始的戀人們的現實苦惱，引起深深的共鳴。

這兩集（第13、14集）的花絮也公開，其中一段是崔雄＆延秀夜間約會散步，彩排現場一樣超歡樂！正式拍攝時，金多美看著崔宇植的臉突然笑場，重新拍攝時她又忍笑失敗，崔宇植：「幹嘛這樣～」在崔雄家拍攝時，因為延秀一直嘮叨，崔宇植還直接故障，講不出下一句台詞（笑）！拍攝完後，他們也等待導演喊 Cut 的信號，因為真的等太久，兩人只好一直憋笑 XD



接著就是令人心臟爆擊的一段！延秀聚餐結束回家後，在回家路上接到崔雄的電話，延秀講出心裡話後，最後...崔雄說：「我知道了，那你回頭吧！」金多美在拍攝時，崔宇植就在一旁真實通話對著台詞，兩人對戲時，崔宇植又再次故障 XD 回家路也終於看到正面（劇中只有背影啊～）。



花絮一公開，韓國網友也在影片下留言：「可愛的情侶♡」、「爲什麼感覺這麼短ㅠㅠ」、「連花絮都很珍貴，每天看好幾遍的我」、「好喜歡溫暖的雄」、「邊打電話邊配合真是大發」、「下週就要結束了，現在就已經很遺憾和傷心了」、「希望這部電視劇不要結束 嗚嗚」、「製作組～吻戲花別忘了」等等。

第15集預告，崔雄給延秀戴上項鍊，說是「給貓貓脖子掛上鈴鐺」，兩人一整天都在家裡玩耍，看起來超級幸褔！努亞嘲諷崔雄的人生很不幸，延秀的奶奶住院，延秀在崔雄面前流下眼淚：「我這麼幸福的時候，都會感到不安。」還有第14集中，有個人一直看著崔雄，不少人也猜測是他的親生父親。還有在後記中，志雄的媽媽回來跟他說自己快死了，請他拍攝紀錄片。只剩下2集，編劇會如何收尾，也被備受關注！



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