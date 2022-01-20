[有雷]超狗血结局《橱窗：女王之家》最终回收视冲破10％！全昭旻小三告白「每一瞬间都后悔」！（EP15－16完）

[有雷] 《橱窗：女王之家》日前已播出最终回，并刷新自身纪录超过二位数10％！相信观众们都抢看渣男的最后下场，以及宋玧妸和全昭旻又将如何再度找回自我。剧中更多次以高跟鞋作为人生的比喻，带出全剧关键。

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在补婚典礼上一刀捅向尹美罗（全昭旻饰）的负心男申明燮（李成宰饰），甚至来到医院想拔掉尹美罗呼吸管，这让尹美罗心痛不已，醒来之后仍佯装失忆，看申明燮的下一步动作。而申明燮依旧为自己的会长之路努力著，即使自己藏匿凶刀的画面都已被韩善珠（宋玧妸饰）录下来，还认为神不知鬼不觉的施行自己的诡计。



尹美罗与韩善珠并未说好联手，不过以简讯互传著下一步动作。尹美罗失忆后的行为模式令申明燮莫名感到不安，鞋架上更是出现了韩善珠曾视为珍品的唯一珍珠婚鞋，而尹美罗此时说：「那双鞋不是我的，你拿回去还给主人吧。」高跟鞋就好比渣男申明燮，尹美罗暗喻自己抢了别人的老公，现在也到了该归还的时候。

申明燮拿回家还给韩善珠时，韩善珠不屑一顾说著「这双鞋脏了，丢掉吧！」也比喻自己已经不要这个出轨的老公了。申明燮依旧用计将韩善珠的指纹印在凶刀上，以此拿去威胁会长，说会长的女儿其实是杀人犯，申明燮要会长立即把Rahen集团的最高位置让出。会长虽然心有不甘，但在韩善珠的劝说下，直接退让，让申明燮如愿当上会长。



此时成为会长的他，应该要与尹美罗大肆庆祝，但尹美罗其实已决定与申明燮同归於尽，想引爆瓦斯。这计谋已被申明燮识破，尹美罗反而被他放置在满水的浴缸中，打算将她溺毙，更写下遗书伪装为自杀。尹美罗幸运被韩正元（黄灿盛饰）救回一命，而原本申明燮安排好要绑架韩正元的杀手，也被韩善珠以更高价收买，反回头绑架申明燮。



尹美罗选择亲自用那把凶刀了结了申明燮，入狱后不断在悔恨中渡过，甚至轻生。韩善珠认为要她过好自己的生活，就是她给尹美罗的惩罚，韩善珠也砸毁了家中展示婚纱与婚鞋的地方，她的生活不再像是一个展示的橱窗，只为了做表面给别人看。韩善珠与尹美罗最终都穿上了舒服的球鞋与休闲鞋，不再是两人之前喜爱的华丽高跟鞋，象徵都已挥别过往，也不再想展现过人的气势，更不再介意他人的眼光。



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