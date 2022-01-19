崔宇植的愛情觀：不會「推拉」，戀愛時就像個傻男人♥ 偏愛「大骨盆女人」，點名理想型是這位女演員！

最近各位韓劇迷們的韓國男友是不是又換成了崔宇植呢？

崔宇植、金多美和金聖喆攜手主演的《那年，我們的夏天》正在熱播，清新治癒的劇情使收視節節上升，好評如潮。劇中飾演建築插畫家「崔雄」的崔宇植通過精湛細膩的演技給觀眾們留下了深刻的印象。 戲裡的角色惹人喜歡，戲外的崔宇植感情狀況也備受大家的關注。



2015年，崔宇植拍完主演的電視劇《豪苟的愛》（又譯《初戀向前衝》、《浩九的愛情》）之後接受了《現場脫口秀Taxi》採訪，公開自己的愛情觀稱自己性格坦率，如果有好奇的地方會當場就問，但談戀愛時卻完全變了一個人，有傻傻的一面，無法在喜歡的人面前一心算計，做不到「推拉」（欲擒故縱）。 崔宇植自爆有不少單戀的經歷，自己根本搞不懂女生到底在想什麼，而每一年都有一個共同的目標就是談戀愛，希望和心愛的女生談一場真摯的愛情。 在眾多女明星當中，崔宇植表示韓劇女神申敏兒就是自己的理想型，而喜歡申敏兒的原因是因為他偏愛骨盆大的女生，大骨盆的女生都很性感。





崔宇植還曾公開過自己有交往過5年的前女友，正是因為前女友才走上演員這條路。其實最早崔宇植有個導演夢，但當時的女友替他分析，解釋單眼皮的男生在韓國很受歡迎，鼓勵他先從演員起步，並且圈內有不少演員出名後轉行當導演的例子，女友還貼心為他準備演員應徵資料，最後崔宇植在2010年通過客串一個戲劇的小角色出道。

▼這事都曾在《劉QUIZ ON THE BLOCK》提及



雖然崔宇植和前女友已經分手了，但至今還保持著聯繫，兩人將對方當成好友一樣相處。 小編覺得，前任真的是擁有一雙慧眼，挖掘除了崔宇植的演技潛能，讓劇迷們多了一位可追的「老公」。

▼來看看崔宇植滑雪時帥氣一面（6:59開始）



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