「朴敘俊倫敦vlog」每天4點半起床拍攝，週末到場應援好友孫興慜的球賽！

朴敘俊的YouTube頻道「Record PARK's」17日釋出記錄倫敦工作生活的第二支vlog。

朴敘俊睡眼惺忪地開始錄製，展示窗外夜景，白天景色在IG上PO過。 「我們每天凌晨四點半起床，五點左右pick up，下班回來8點半，現在是拍攝的第二週，心態從容了。 雖然今天也很疲累，但會精幹地開始新一天。」





朴敘俊和足球選手孫興慜是好友，朴敘俊在沒有拍攝的週末，去觀看孫興慜比賽：「現在去呐喊助威，興慜父親允許我待在倫敦的期間隨時去看比賽。一週以來英國天氣都不好，今天終於陽光明媚了，英國天氣真的變冷了。今天是10月3日，這麼看來已經來英國一個月了啊，現在已經適應了，是英國人了XD」





朴敘俊在球場外向鏡頭展示他手機畫面：「要有新冠陰性證明才能進球場，我們一個多月以來差不多做了二十多次的測試。」朴敘俊興奮地投入於觀賽中，進球瞬間和其他球迷一樣起身歡呼，大喊：「孫興慜助攻！」



另外，朴敘俊在2021年9月開始在倫敦拍攝漫威電影《The Marvels（驚奇隊長2）》，11月暫時回國消化韓國日程。



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