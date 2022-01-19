安宰賢先曬新娘背影照再PO意味深長文字！粉絲好奇心大爆發：文中的「你」又是誰

安宰賢突然po出新娘背影照，引爆網友的猜測。

安宰賢和具惠善已經離婚2年多，兩人都受婚變風波影響而形象受損。 重返大眾視線的安宰賢在這2年裡非常低調，無論是節目裡還是SNS曬照都小心翼翼。沒想到近日他突曬出一張婚禮現場照，嚇壞不少粉絲，紛紛猜測：「你這是再婚了？」

照片是新娘的背影，文內並沒有特別說明，只附上幸運草及鑽石戒指的圖案，讓不少粉絲看得一頭霧水，引來無數網友和粉絲詢問，「這是你的婚禮？」、「你什麼時候再婚了」...不過安宰賢並未特別回應，但通過他的IG STORY可以得知他應該是去參加朋友的婚禮了。



這之後安宰賢再次更新SNS，放了一張寫有「淚水」和「珍貴」內容的筆記本照片，「每個人對於'珍貴'的定義標準不同，在我的標準裡與'珍貴'最接近的就是'淚水'，雖然'淚水'總是象徵著悲傷，但同時還代表感動和欣喜的瞬間。有段時間我經常淚流滿面...希望今後對於珍貴的標準能夠從淚水轉為笑容，希望通過笑容來記住你。」看上去這是安宰賢有感而發，但粉絲和網友全都被文中提到的「你」牽引住了視線，好奇「你」到底是誰。



這段文字也感染了眾人，網友們紛紛留言應援，稱：「希望你以後的生活充滿幸福和笑容。 」

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