崔宇植的爱情观：不会「推拉」，恋爱时就像个傻男人♥ 偏爱「大骨盆女人」，点名理想型是这位女演员！

最近各位韩剧迷们的韩国男友是不是又换成了崔宇植呢？

崔宇植、金多美和金圣喆携手主演的《那年，我们的夏天》正在热播，清新治愈的剧情使收视节节上升，好评如潮。剧中饰演建筑插画家「崔雄」的崔宇植通过精湛细腻的演技给观众们留下了深刻的印象。 戏里的角色惹人喜欢，戏外的崔宇植感情状况也备受大家的关注。



2015年，崔宇植拍完主演的电视剧《豪苟的爱》（又译《初恋向前冲》、《浩九的爱情》）之后接受了《现场脱口秀Taxi》采访，公开自己的爱情观称自己性格坦率，如果有好奇的地方会当场就问，但谈恋爱时却完全变了一个人，有傻傻的一面，无法在喜欢的人面前一心算计，做不到「推拉」（欲擒故纵）。 崔宇植自爆有不少单恋的经历，自己根本搞不懂女生到底在想什么，而每一年都有一个共同的目标就是谈恋爱，希望和心爱的女生谈一场真挚的爱情。 在众多女明星当中，崔宇植表示韩剧女神申敏儿就是自己的理想型，而喜欢申敏儿的原因是因为他偏爱骨盆大的女生，大骨盆的女生都很性感。





崔宇植还曾公开过自己有交往过5年的前女友，正是因为前女友才走上演员这条路。其实最早崔宇植有个导演梦，但当时的女友替他分析，解释单眼皮的男生在韩国很受欢迎，鼓励他先从演员起步，并且圈内有不少演员出名后转行当导演的例子，女友还贴心为他准备演员应徵资料，最后崔宇植在2010年通过客串一个戏剧的小角色出道。

▼这事都曾在《刘QUIZ ON THE BLOCK》提及



虽然崔宇植和前女友已经分手了，但至今还保持著联系，两人将对方当成好友一样相处。 小编觉得，前任真的是拥有一双慧眼，挖掘除了崔宇植的演技潜能，让剧迷们多了一位可追的「老公」。

▼来看看崔宇植滑雪时帅气一面（6:59开始）



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