美珠超有梗！被問到臉上哪個部位最滿意，機智回答：「我的眼睛只有一位父親」網友看懂後全部笑翻！

哦莫，跟着美珠學到了新鮮的修辭！這回答真的要轉一下腦筋才能懂啊XD

《Learn Way 2》是KakaoTV的原創網絡綜藝節目，展示藝人和各個領域的專家學習新技術的有趣過程，第一季以（G）I-DLE 雨琦為主軸，去年7月開始的第二季就由綜藝大勢Lovelyz美珠擔任主角。



最近一期節目裡，美珠來到知名化妝品公司學習如何成為美妝博主，面試中表示高二時為了找男朋友而開始化妝打扮，但男友似乎沒找到，只因為漂亮而留下了一個「沃川女神」的名號。 面試官問美珠對臉上哪個地方最滿意，美珠意味深長地說：「說出來有點不好意思，我的眼睛...... 只有一位父親。 」



面試官和拍攝組都一頭霧水，美珠解釋說：「因為沒有經過醫生，天生就雙眼皮很深，可以消化各種妝容。 」原來醫生就是第二位父親！面試官：「嚇了一跳，我還想說我也只有一位父親啊......」



韓國網友也留言表示看懂之後笑噴：「原來是沒做雙眼皮手術的意思啊XD」、「對天生的眼睛很滿意，所以不需要假父親再給一雙眼睛啦」、「這麼說來我有兩位父親」、「我很快就要有兩位父親」、「這就是時下年輕人的感性嗎？ 太有趣了XD」、「美珠還有什麼是不會的嗎？真的不斷給人驚喜啊」



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