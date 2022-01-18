美珠超有梗！被问到脸上哪个部位最满意，机智回答：「我的眼睛只有一位父亲」网友看懂后全部笑翻！

哦莫，跟着美珠学到了新鲜的修辞！这回答真的要转一下脑筋才能懂啊XD

《Learn Way 2》是KakaoTV的原创网络综艺节目，展示艺人和各个领域的专家学习新技术的有趣过程，第一季以（G）I-DLE 雨琦为主轴，去年7月开始的第二季就由综艺大势Lovelyz美珠担任主角。



最近一期节目里，美珠来到知名化妆品公司学习如何成为美妆博主，面试中表示高二时为了找男朋友而开始化妆打扮，但男友似乎没找到，只因为漂亮而留下了一个「沃川女神」的名号。 面试官问美珠对脸上哪个地方最满意，美珠意味深长地说：「说出来有点不好意思，我的眼睛...... 只有一位父亲。 」



面试官和拍摄组都一头雾水，美珠解释说：「因为没有经过医生，天生就双眼皮很深，可以消化各种妆容。 」原来医生就是第二位父亲！面试官：「吓了一跳，我还想说我也只有一位父亲啊......」



韩国网友也留言表示看懂之后笑喷：「原来是没做双眼皮手术的意思啊XD」、「对天生的眼睛很满意，所以不需要假父亲再给一双眼睛啦」、「这么说来我有两位父亲」、「我很快就要有两位父亲」、「这就是时下年轻人的感性吗？ 太有趣了XD」、「美珠还有什么是不会的吗？真的不断给人惊喜啊」



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