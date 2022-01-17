崔宇植vs金聖喆的可愛PK賽！根本沒有最可愛，只有更可愛XD

《那年，我們的夏天》男一崔宇植、男二金聖喆，兩位男演員怎麼能這麼可愛？ ！

這部劇彷彿男女主角拿錯了對方的劇本，男弱女強，崔宇植扮演的崔雄從學生時期開始就是個徹徹底底的學渣，方方面面都被女友延秀（金多美 飾）反殺。 崔宇植本身就是狗狗眼，笑起來人畜無害，演起呆萌的崔雄可以說是本色出演了。 最近崔宇植的經紀公司就公開了一系列他的劇照，每一張都透著傻傻的可愛。



工作時的崔雄，集中力和專注力透著銀幕都能感受得到，果然工作時的男人最帥了。 崔宇植身上的矛盾感很抓人，可愛，有！穩重，也有！忍不住讓人深陷其中。



金聖喆飾演的男二號志雄和崔雄既是好友又是情敵，志雄暗戀延秀10多年，眼看就要捅破那層紙了，沒想到男女主卻複合了...... 看得小編著實有些扎心。 其實志雄對於崔雄來說，他更像是一個哥哥，他比崔雄成熟，他懂得如何壓制自己的感情。 別看戲裡的志雄穩重、內斂，戲外其實也是個可愛、軟萌，喜歡搞怪大男孩，其實有趣才是金聖喆的本體啦！！



《那年，我們的夏天》隨著崔雄和延秀的複合，志雄和NJ的心情跌倒了谷底，四角戀正式拉開，舊人復合旁人哭，志雄和NJ情歸何處呢？

Tracy@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞