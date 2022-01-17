崔宇植vs金圣喆的可爱PK赛！根本没有最可爱，只有更可爱XD

《那年，我们的夏天》男一崔宇植、男二金圣喆，两位男演员怎么能这么可爱？ ！

这部剧彷佛男女主角拿错了对方的剧本，男弱女强，崔宇植扮演的崔雄从学生时期开始就是个彻彻底底的学渣，方方面面都被女友延秀（金多美 饰）反杀。 崔宇植本身就是狗狗眼，笑起来人畜无害，演起呆萌的崔雄可以说是本色出演了。 最近崔宇植的经纪公司就公开了一系列他的剧照，每一张都透著傻傻的可爱。



工作时的崔雄，集中力和专注力透著银幕都能感受得到，果然工作时的男人最帅了。 崔宇植身上的矛盾感很抓人，可爱，有！稳重，也有！忍不住让人深陷其中。



金圣喆饰演的男二号志雄和崔雄既是好友又是情敌，志雄暗恋延秀10多年，眼看就要捅破那层纸了，没想到男女主却复合了...... 看得小编著实有些扎心。 其实志雄对於崔雄来说，他更像是一个哥哥，他比崔雄成熟，他懂得如何压制自己的感情。 别看戏里的志雄稳重、内敛，戏外其实也是个可爱、软萌，喜欢搞怪大男孩，其实有趣才是金圣喆的本体啦！！



《那年，我们的夏天》随著崔雄和延秀的复合，志雄和NJ的心情跌倒了谷底，四角恋正式拉开，旧人复合旁人哭，志雄和NJ情归何处呢？

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