《那年，我們的夏天》13集先公開影片：「雄延秀」對坐甜甜吃火鍋，酒館老闆娘狗糧吃到想吐！新劇照暗示兩人關係又有變化

延秀和崔雄在上周終於複合，讓等待了12集的觀眾高呼吃到糖，但新公開的預告令人感到兩人還要經歷一些波折~

《那年，我們的夏天》今晚即將播出第13集，上午公開的預覽影片中，延秀（金多美 飾）和崔雄（崔宇植 飾）在率伊的酒館吃火鍋喝燒酒，崔雄說：「我最喜歡這樣，天氣剛剛變冷時去社區裡的酒館點一鍋熱熱的魚糕湯，就這樣聊一整晚。 」



延秀說她也最喜歡這樣，還不顧率伊的臉色「抱怨」說：「歐尼，魚糕湯有點辣呢，我們小雄不能吃辣的。 」崔雄：「小雄沒關係，和延秀一起吃東西已經被訓練出來了。 」延秀問他要不要點別的，崔雄說點延秀想吃的就好，兩人甜甜地相視一笑，讓率伊徹底看不下去了：「第一次看到客人會感覺想吐啊。 率啊你要忍住！Fighting！」



同時公開的劇照卻不完全是甜蜜，一開始延秀和崔雄在路燈下對視還很溫馨，緊接著崔雄似乎被延秀的突然舉動嚇到、做出劃清界限的模樣，延秀則露出失落的表情。 究竟兩人又發生什麼事呢？



製作組表示延秀和崔雄的第二次戀愛和上一次不太一樣：「復合的戀人一定會經歷的現實煩惱和心動給人帶來共鳴。 」雄延秀一定要戰勝考驗啊~



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